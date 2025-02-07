للمساعدة في مكافحة أعراض الهواء الجاف

تساعد مستويات الرطوبة المتوازنة في تحسين جودة الهواء (1). تم تطوير جهاز ترطيب الهواء هذا بهدف تخفيف الانزعاج الناجم من الهواء الجاف، مثل الجفاف الذي يؤثر على الجلد والشفتين والممرات الأنفية والعينين، بالإضافة إلى تهيّج الحلق واحتقان الأنف والكهرباء الساكنة. علاوة على ذلك، يساعد هذا الجهاز في الحفاظ على ترطيب نباتاتك الداخلية بشكل جيد، مما يعزز بيئة منزلية صحية أكثر.