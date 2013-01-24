نظارات جوجل وعملية التخدير
يساعد توصيل نظارات جوجل بأجهزة متابعة المريض اطباء التخديرعلى عرض العلامات الحيوية من دون فقدان تركيزهم على المريض.
تسريع رعاية مرضى احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST (STEMI) منذ اكتشاف الحالة ووصولاً إلى مرحلة العلاج
تساعد الحلول المبتكرة لاحتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST من Philips للرعاية الصحية في تنظيم سير العمل وتحسين رعاية المرضى
جودة الإنعاش القلبي الرئوي - فارق ملموس
اقرأ المزيد عن رأي خبير أمراض القلب في شركة Philips حول الإنعاش القلبي الرئوي - فارق ملموس
علاج أمراض القلب الهيكلية بواسطة التدخل الموجّه بالتصوير
يساعد الوصول السريع إلى أدوات تحسين الرؤية والتنقل المباشر من Philips للرعاية الصحية في علاج أمراض القلب الهيكلية
حلول التصوير الطبي المتميزة لإجراءات إصلاح الصمام الميترالي باستخدام القسطرة
تمنح إجراءات إصلاح الصمام الميترالي باستخدام القسطرة (TMVR) الأمل للمرضى عن طريق تقليل أعراض ارتجاع المريء. فضلاً عن ذلك، تساعد الحلول المتطورة التي تقدمها شركة Philips في تنظيم سير العمل وتحسين النتائج.
حلول تصوير مبتكرة مصممة بهدف التخطيط لاستبدال الصمام الأورطي باستخدام القسطرة وتنفيذه
تبدأ الإمكانيات الاستثنائية بأدوات التوجيه المتميزة والمصممة خصيصًا لفرق طب القلب التي تبذل كل جهدها للتميّز في علاج أمراض القلب الهيكلية بواسطة إجراءات تتطلب تدخلاً جراحيًا محدودًا.
إدارة أنظمة الإنذارات
تساعد حلول إدارة أنظمة الإنذارات من Philips للرعاية الصحية في تحسين برنامج إدارة الإنذارات إلى أقصى حد ليتوافق مع الأهداف الوطنية لسلامة المرضى
إدارة علاج فئات المرضى
اقرأ المزيد عن آراء خبراء الرعاية الحرجة في Philips حول إدارة علاج فئات المرضى
إدارة مكافحة انتشار حالات العدوى في المستشفيات
توفر لك حلول الرعاية الحرجة التي يقدمها قسم الرعاية الصحية من Philips أدوات تساعد في تقليل التلوث الخلطي وفي الاستعداد لمكافحة حالات العدوى
أدوات المقياس المعدل للإنذار المبكر لتحقيق استجابة سريعة
التدخل المبكر في الجناح العام – قم بتنشيط فريق الاستجابة السريعة لديك باستخدام حل IntelliVue Guardian Solution من Philips Healthcare.
رعاية المرضى المصابين بالأمراض الرئوية المقيّدة من Philips Respironics
تقليل التدخل الجراحي وتوفير خيارات أكثر تنوعًا لرعاية مرضى الأمراض الرئوية المقيّدة من Philips Respironics.
تطبيق الرعاية في مراحل النمو
تعال معنا لاكتشاف ما يقوله خبراء رعاية الأم والطفل في Philips حول تطبيق الرعاية في مراحل النمو
الفحص المناسب في الوقت المناسب للحصول على تشخيص موثوق به
يعتبر التشخيص الموثوق به أمرًا ضروريًا في نموذج الرعاية المستندة إلى القيمة. ما هي المكونات التي تدعم موثوقية تشخيصك؟
تحسين سير عمل الأشعة
إذا كنت تريد لسير عمل الأشعة أن تكون أكثر فعالية، ما عليك سوى استخدام المنتجات سهلة الاستخدام وخدمات الاستعمال والاستشارات وبرامج التدريب المخصصة.
DoseWise
توفر حلول DoseWise خدمات وتقنيات مبتكرة لإدارة التعرض للإشعاع الطبي بصورة أفضل لكل من المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية.
تجربة المرضى المتعلقة بالأشعة
لا تقتصر تجربة المريض على مجرد مرحلة العلاج السريري. فكل نقطة اتصال تمنح موفري الرعاية الصحية فرصة لتقديم خدمة عملاء متميزة وتخصيص الرعاية والتميّز بالتالي عن الآخرين. تأكد أن المرضى يلاحظون كل خطوة تخطيها.
تشخيص اضطرابات النوم
وفي خطوة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمراكز علاج اضطرابات النوم، يُقدّم جهاز Respironics من Philips حلولاً تشخيصية لاضطرابات النوم في المختبر والمنزل.
امتثال علاج اضطراب النوم من Philips Respironics
حلول امتثال علاج انقطاع النفس النومي للمرضى والأطباء وموفري الرعاية.
علاج انقطاع النفس النومي من Philips Respironics
تحقق حلول علاج انقطاع النفس النومي من Philips Respironics الفعالية السريرية والرعاية المنظمّة.
تحقيق رعاية متصلة
الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتمركزة حول المريض لتنسيق الرعاية وتوصيلها أينما تمّ توفيرها.
إدارة الرعاية الصحية: تقديم الرعاية الصحية عن بُعد
الهدف الثلاثي: من شأن القدرة على تحسين تجربة رعاية المرضى وصحة السكان، مع خفض نصيب الفرد من التكاليف، تحديد المؤسسات التي ستزدهر
تحسين الاداء السريرى
يستخدم فريق العمل لدينا تخطيط تدفق التجربة وتحليلات البيانات لتحديد المشاكل التي تعيق سير العمل وتقدّم العمليات، كما تسليط الضوء على الفرص التي تساهم في تحسين العمليات
التشغيل التفاعلي للرعاية الصحية وأمان الأجهزة الطبية
تحقيق أمان الأجهزة الطبية في عصر التشغيل التفاعلي لأجهزة الرعاية الصحية
توفر التطبيقات الطبية للأجهزة المحمولة إمكانية الوصول الى اى مكان
تقدم شركة فيليبس تطبيقت طبية للاجهزة المحمولة التى تنقل الصور والبيانات الى اجهزة الاطباء السريريين المحمولة وذلك لتحسين رعاية المرضى والفعالية .
ماهو جديد
أحدث التغريدت
الأخبار