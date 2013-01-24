يُعد إدخال التحسينات المستمرة على النتائج السريرية والتشغيلية والمالية علامة مميزة لمؤسسات الرعاية الصحية ذات الأداء العالي في عصرنا الحالي.
تم تصميم النهج الشامل والتعاوني والمخصص لاستشارات تحسينات الأداء المتمركزة حول المريض بحيث يكشف النقاب عن الفرص المتاحة في كل مراحل سلسلة الرعاية الصحية المستمرة. ونحن كشركة نصبّ كل جهودنا على العمليات التشغيلية والسريرية، بالإضافة إلى تحسين استخدام الموارد لزيادة الفعالية التشغيلية الكلية والاستقرار المالي لمؤسسة الرعاية الصحية.
أما النتيجة المرجوة من كل ذلك فهو تحسين مستوى رضا المرضى والموظفين والأطباء من خلال نظام صحي مجهّز بشكل أفضل للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.
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