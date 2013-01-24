مع توفر المعدات المطلوبة والدعم المناسب، يستطيع أي شخص إنقاذ حياة إنسان. تعمل حلول أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية التي تقدمها شركة Philips والمزودة بمزايا Life Guidance كمدربك الشخصي الذي يرشدك بسرعة وسهولة أثناء الحالات الطارئة المتعلقة بالقلب من خلال عملية بسيطة خطوة بخطوة. سيشرح لك صوت هادئ واضح الخطوات الواجب اتباعها بدقة مع تكييف الإرشادات بفعالية لتبقى على المسار الصحيح. وتعمل المستشعرات الذكية على تقييم الحالة وتوفير تلقائيًا العلاج المناسب في الوقت المناسب، ليكون مخصصًا لأي المريض سواء أكان رجلًا أو امرأة أو طفلًا.
تساعدك حلول أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية التي تقدمها Philips والمزودة بمزايا Life Guidance على منحك الثقة اللازمة للتصرّف بشكل سريع وحاسم والذى يؤدي إلى إنقاذ حياة إنسان.