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ربط الرعاية بالمعلومات المهمة  

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فيليبس في HIMSS 2014

تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية مصممة لبيئة المؤسسة الخاصة بك  


ان مجال الرعاية الصحية يتغير بوتيرة سريعة , إذ يتزايد عدد المشاكل التي يتوجب على المرء إدارتها في مجال العمل والتكنولوجيا، ومنها إعداد السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) والاستخدام المفيد والرعاية المسؤولة.

 

يتطلب اصلاح الرعاية الصحية الى حلول تكنولوجيا المعلومات التى تجلب قيمة اكثر لمؤسستك .وهنا يأتى دورنا ، إذ يمكننا المساعدة عبر المعلومات السريرية التي تسهّل سير العمل وتقلّل الأخطاء وتحسّن النتائج.وحلولنا تأخذ بعين الاعتبار عددًا كبيرًا من مخاوف تكنولوجيا المعلومات , مثل استراتيجية إمكانية التشغيل التفاعلي لمؤسستك واحتياجات الأمان الخاصة بك و مخاوفك حول BYOD والتنقل.  

 

تواصل معنا لتعلم المزيد حول كيفية تركيزنا على تحقيق اقصى فائدة من هيكلية شركتك لمساعدة المستخدمين النهائيين التابعين لك في الاستفادة من المعلوماتية السريرية، ما يؤدي إلى زيادة الفعالية وخفض التكاليف مع تحسين جودة الرعاية.  

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent
hardin memorial

“ الان يمكننا دفع بيانات العلامات الحيوية مباشرة من الشاشة لنظام السجلات الطبية EMR , لقد قضينا على المخططات التعددية مما زاد من الوقت المخصص للرعاية المباشرة للمرضى"

 

إينيز كازويل أحد عملاء Philips، وهي ممرضة معتمدة في مستشفى Hardin Memorial Hospital

 

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك