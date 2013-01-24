في عصرنا الحالي، يتم تصميم عدد كبير من الأجهزة الطبية كأجهزة كمبيوتر متخصصة. وإذا ما أضفنا توجيهات مثل "الاستخدام المفيد" ورغبة الأطباء السريريين في الوصول إلى بيانات مرضاهم عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة ومواقع مختلفة، فلا عجب أن تحتل الأجهزة الطبية هذه عددًا متزايدًا من المراكز المحورية في الشبكة العادية لتكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية.



بما أن متطلبات الرعاية الصحية قائمة على ضمان سلامة المرضى والسماح للأطباء السريريين بالوصول السهل إلى المعلومات والصور وتوفير الأمان للأجهزة الطبية، يواجه متخصصو تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية تحديات جديدة لا بدّ من تخطيها لتقديم أفضل أداء.



هناك بعض الأسئلة المطروحة:



كيف يمكننا ضمان أمان الأجهزة الطبية على الرغم من وصول مقدمي الرعاية إلى معلومات المرضى وصورهم من خلال مجموعة واسعة النطاق من الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة؟ ما هي المصادر التي يمكن أن تتسبّب غالبًا في هجمات على شبكة الإنترنت فضلاً عن أعلى درجات المخاطر على البيانات، وكيف يمكننا التصدّي لها؟ كيف يمكننا تحقيق أهداف خفض التكاليف التشغيلية عبر الحدّ من "المرات الوحيدة" في هيكلية شركتنا عند التفاعل مع الأجهزة الطبية المنظّمة؟ مع الاعتماد المتنوّع لأفضل ممارسات الأمان من قبل المصنّعين، كيف يمكننا تقييم موفري الأجهزة والأنظمة الذين نتعامل معهم وتحديد موقفهم حيال هذا الأمر؟ الفعالية وأمان الأنظمة والبيانات لأجهزتنا الطبية المتصلة بشبكة، كما هو مشار إليها في IEC 80001-1؟ قد يرتبط هذا أيضًا بصفحة التنقّل

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