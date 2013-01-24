التحكم في ادارة الجرعات مع بوابة DoseWise *
بوابة DoseWise هو موقع على شبكة الإنترنت يقوم بجمع التدابير والتحليلات وتقارير تعرض المرضى والموظفين للإشعاع، للمساعدة في اتخاذ القرارات المستندة على البيانات، وتحسين الكفاءة، وإظهار الالتزام بالجودة، ورضا وسلامة الموظفين.
هل أنت مستعد للامتثال؟
الأول من يوليو هو الموعد النهائي للامتثال للمتطلبات الجديدة للجنة المشتركة. انهم يتوقعون المزيد من المستشفيات فيما يتعلق بإدارة الجرعات.وقد قمنا بتطوير أداة لمساعدتك على مقارنة الممارسات الحالية في ضوء المتطلبات الجديدة وتحديد الإجراءات التصحيحية. احصل عليها الآن!
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هل أنت قائد الجرعة؟
فيليبس وISRRT تعطي فني الأشعة الفرصة ليصبح فني الأشعة ISRRT DoseWise للسنة. أبلغنا كيف كانت معرفتك بسلامة المريض وإدارة الجرعات الخاصة به من خلال مؤسستك. إرسل حالتك اليوم.
موازنة المخاطر مقابل الفوائد– تحسين الفحص
ليس من السهل أن يسلّم المرء نفسه إلى أخصائيين مهما بلغت شهرتهم. فخبرة الطاقم الطبي وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون مدعومة بتكنولوجيا متطورة تساعد المرضى على الشعور بالارتياح. توضح التطورات التكنولوجية مدى أهمية التصوير في الوصول إلى تشخيص أو قرار علاج موثوق به. مع ذلك، لا يزال خطر التعرض للأشعة متواجدًا. ويحاول قطاع الرعاية الصحية مواجهة مسألة إدارة الجرعات مباشرة بسبب التشريع الجديد الذي تم إصداره والقلق الذي يعتري الناس.
والحل ليس سوى DoseWise
يتم دمج عروض ووظائف DoseWise عبر مجموعة كبيرة من حلول التصوير.
معلومات حول الجرعات في الوقت الفعلي
يندمج DoseAware Xtend مباشرة في جهاز المراقبة Allura FlexVision XL، ما يسمح لك برؤية مستوى تعرض العاملين للإشعاع خلال إجراء ما. يتم عرض جرعة الأشعة السينية المتراكمة التي تلقاها كل فرد من الفريق في نهاية الإجراء.
"تعتبر أداة DoseAware واحدة من أهم الأدوات المتوفرة التي تساعد في إدارة تعرض الأطباء والعاملين للإشعاع الطبي التشغيلي. إنها طريقة عملية وسهلة أكثر لمتابعة المستويات مقارنة بالطرق التقليدية. إن توفير بيئة عمل أفضل ليس فقط الأمر الصحيح الذي يجب القيام به، بل هو أحد التزاماتنا."
ج. كياه، حائز على ماجيستر في الجراحة، ممرض معتمد، مدير مختبر
مدير خدمات القلب والأوعية الدموية
معهد معمدان القلب والأوعية الدموية, ميامي, الولايات المتحدة الأمركية
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