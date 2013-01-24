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رعاية المرضى المصابين بالأمراض الرئوية المقيّدة من

معالجة الأمراض

الرئوية المقيّدة في المنزل

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يدفع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المؤسسات الطبية إلى نقل المرضى من المستشفى إلى المنزل بوتيرة أسرع. وتزيد الغرامات المالية، التي تُفرض عند زيادة مرات إعادة إدخال المرضى إلى المستشفى، من الحاجة إلى توفير رعاية أفضل في المنزل.
 

والخبر السار هنا، هو أن نقل المرضى من المستشفى إلى المنزل قد يكون له أثرًا إيجابيًا عميقًا على حالة المريض النفسية والصحية.
 

من هنا، تستطيع الحلول التي تقلّل الحاجة إلى التدخل الجراحي عند معالجة المرضى بالتهوية وتوفر خيارات أكثر تنوعًا أن تحسّن جودة الحياة والحالة الصحية. ولهذا، نحن نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفكار تساعد المرضى في الحصول على فوائد سريرية أكثر مع الاستمتاع بمزيد من المرونة في المنزل.  

 

احصل على المعلومات المتعلقة بحلول التهوية في المنزل التي تقدمها شركتنا.  

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

توفير الرعاية الصحية في المنزل    

التهوية بالمنزل

"إذا لم يحصل ليفاي أو المرضى الذين يعانون من المرض نفسه على ذلك [حل التهوية في المنزل]… فقد يضطرون إلى عيش حياة في المستشفى تشبه الاحتجاز".  


دايفيد هوستفيت، مدير Respiratory Service، وكالة Pediatric Home Service, مينيابوليس، مينيسوتا

قناع التهوية
دكتور جون آر باش يناقش الفرق بين إدارة علاج المرضى المصابين بالأمراض التنفسية بدون تدخل جراحي مقارنة بالعلاجات التي تتطلب تدخلاً جراحيًا.  
السعال الفعال مع coughassist
دكتور جون آر باش يناقش كيف يستطيع المريض أن يسعل بشكل فعّال باستخدام جهاز CoughAssist الذي تقدمه شركة Philips.  
برنامج وعد التهوية الخاص بفيليبس Respironics
يوفر برنامج الالتزام باستبدال أجهزة التهوية الدعم اللازم عندما تتغيّر احتياجات المرضى الذين يحتاجون إلى التهوية في المنزل.

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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