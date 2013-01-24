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تسريع رعاية مرضى احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST ‏(STEMI) منذ اكتشاف الحالة ووصولاً إلى مرحلة العلاج

تسريع رعاية مرضى احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST ‏(STEMI)

منذ اكتشاف الحالة ووصولاً إلى مرحلة العلاج

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أثناء الإصابة بحالة حادة من احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST، كل ثانية تحدث فرقًا. فكلما أبكرت في اكتشاف هذه الحالة، كلما استطعت اتخاذ قرارات سريرية مدروسة وتقديم العلاج بشكل أسرع.

هل يجب استخدام أدوية مذيبة للجلطة أو يتطلب الأمر تدخلاً تاجيًا عن طريق الجلد (PCI) في مختبر القسطرة؟ يمكن أن يساعد إرسال رسم مخطط القلب الكهربائي (ECG) ذي الاتجاهات الـ 12 من الميدان إلى مواقع متعددة داخل المستشفى في وضع تشخيص أولى وتنبيه الفريق الطبي المناسب.

يمكن أن تساعدك الحلول المبتكرة لمعالجة احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST في تنظيم سير العمل وتحسين رعاية المرضى.

 

العلاج في وقت مبكر  

العلاج في وقت مبكر     

يستطيع أول المستجيبين إرسال المعلومات المهمة عن حالة احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST لدى المريض إلى أي جهة تحتاج إليها، إن كان قسم الطوارئ أو أجهزة تخطيط القلب أو أجهزة المراقبة أو مختبرات القسطرة، وذلك للمساعدة في التوصل بسرعة إلى تشخيص أولي وفي تنبيه الفريق الطبي المناسب.
استخدام البيانات لتنفيذ إجراءات

استخدام البيانات لتنفيذ إجراءات  

يجب استخدام بيانات عالية الجودة لحشد الموارد والتحضير للعلاج المناسب بطريقة فعالة. وتساعد أدوات دعم القرارات السريرية لحالات احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST في تسريع عملية الفرز بهدف مساعدتك في تحديد البروتوكول العلاجي الناجح.  
توفير التميّز السريري

توفير التميّز السريري  

تستطيع حلول البرامج التنبؤية وشاشات العرض السهلة الاستخدام والتنبيهات الذكية مساعدة الأطباء السريريين في بدء العلاج مبكرًا. وتحسّن الأدوات التداخلية من مستوى الرؤية من أجل التوصل إلى تشخيص سريري بثقة في إجراءات التدخل التاجي عن طريق الجلد (PCI).  
تعلّم المزيد حول الطريقة التي تساعدك بها حلول احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST التي نقدمها في تلبية أعلى معايير رعاية المرضى.
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent
البدأ برعاية الذبحة الصدرية الحادة برسم القلب ووضع المرضى على طريق الانتعاش

"حققنا الآن فواصل زمنية تبلغ 14 و15 و18 و20 و22 دقيقة تمتد من لحظة استقبال المريض حتى عملية إعادة التروية".

دكتور أحمد السبع، زميل كلية أطباء القلب الأمريكية، وزميل الكلية الأمريكية في أمراض الحساسية والمناعة

المدير التنفيذي لمركز طب القلب والأوعية الدموية  

مدير مختبر القسطرة القلبية  

مركز Mercy Medical Center الطبي

كانتون، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية

بدء الرعاية في ميدان العمل

Beating the clock – completing the 90 minute mission

دعم نظام الرعاية القلبية.
سباق ضد الزمن.
 

تعمل الرعاية السريعة لحالات احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST بدءًا من ميدان العمل ووصولاً إلى قسم القسطرة على زيادة معدلات شفاء المرضى.  

إرسال الرسومات الحيوية لمخطط القلب الكهربائي (ECG) مباشرة إلى قسم الطوارئ في المستشفى

إرسال الرسومات الحيوية لمخطط القلب الكهربائي (ECG) مباشرة إلى قسم الطوارئ في المستشفى
الحصول على البيانات السريرية الأساسية قبل وصول المريض.

الحصول على البيانات السريرية الأساسية قبل وصول المريض.
اتخاذ قرارات سريرية مدروسة بهدف تقديم علاج عالي الجودة للمرضى.

اتخاذ قرارات سريرية مدروسة بهدف تقديم علاج عالي الجودة للمرضى.

وجهات نظر

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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