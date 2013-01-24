إدارة علاج فئات المرضى

زيادة إمكانيات وحدة الرعاية المركزة إلى أقصى حدّ
أثبتت الدراسات والإحصائيات وجود الملايين من مرضى الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة في حين لا يتوفر عدد كافٍ من موفري الرعاية لتقديم الرعاية اللازمة لهم.
ولمواجهة هذا النقص الخطير، تحتاج المستشفيات إلى إعادة التفكير في كيفية مقاربتها لإدارة علاج فئات المرضى. فالمشكلة لا تكمن في عدد الأطباء السريريين بل في كيفية الاستفادة من الموارد لتوفير رعاية مستمرة وعالية الجودة.
يمكن لتكنولوجيا الخدمات الصحية عن بُعد أن تساعد في تمكين مراقبة المرضى على مدار الساعة من قبل عدد قليل من الموظفين. ولكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. ولهذا تتضمن حلولنا الشاملة لوحدة الرعاية المركزة عن بُعد أيضًا الدعم السريري والعمليات المثبتة للمساعدة في زيادة الإمكانيات إلى أقصى حدّ وتقليل التكاليف وتحسين رعاية المرضى.
تعلّم المزيد حول حلول الخدمات الصحية عن بُعد للرعاية الحرجة.
ثورة في تقديم الرعاية الحرجة
دراسة تظهر تحسين برنامج eICU للنتائج وتقليله للتكاليف
نتائج أكبر دراسة حول طب الرعاية الحرجة عن بُعد
وفقًا لتقرير حديث صدر عن قسم Online First من الصحيفة اليومية CHEST Journal، يُعتبر طب الرعاية المركزة عن بُعد ركنًا أساسيًا في تحسين رعاية المرضى بتكلفة منخفضة. وقد تناولت الدراسة تأثير برنامج Philips Hospital to Home eICU على 118990 مريضًا من مرضى الرعاية الحرجة، في 56 وحدة رعاية مركزة و32 مستشفى و19 نظامًا صحيًا على مدار خمس سنوات. وقد أظهرت النتائج انخفاضًا في معدل الوفيات وطول مدة الإقامة في المستشفى على حد سواء.
يُعتبر برنامج eICU المتطور الذي صممته شركة Philips برنامجًا شاملاً للتكنولوجيا وإعادة الهندسة السريرية، ويتميز بدعم القرارات السريرية الخاصة وأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي وإعادة تصميم العمليات المستهدفة.
المصدر: A Multi-center Study of ICU Telemedicine Reengineering of Adult Critical Care.