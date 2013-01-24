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تجربة المرضى المتعلقة بالأشعة

تصميم تجربة مرضية متمركزة على المريض

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لا تقتصر تجربة المريض على مجرد مرحلة العلاج السريري. فكل نقطة اتصال تمنح موفري الرعاية الصحية فرصة لتقديم خدمة عملاء متميزة وتخصيص الرعاية والتميّز بالتالي عن الآخرين. تأكد أن المرضى يلاحظون كل خطوة تخطيها.

 

نتيجة التغييرات والتطورات التي يشهدها مجال الطب، تزداد الضغوط على الطاقم الطبي لتقديم النصائح ومرافقة المرضى خطوة بخطوة طيلة مرحلة العلاج. يُطلب من أطباء الأشعة لعب دور مهم في تطوّر ثقافة خدمة العملاء هذه، وذلك قبل الفحص وأثناءه وبعده. فمن خلال التعاون السريري وبتوفير مرونة في الجدولة وتقديم نتائج الفحص الموثوق بها، يمكن لأطباء الأشعة المساهمة في تجربة المرضى الكلية في مرحلة مهمة في رحلة المريض.

 

يتطلب دعم الأشعة "المخصصة" من خلال تصميم تجربة مرضى ذات جودة عالية تطبيق مفاهيم مبتكرة يتأتى قسم منها من خلال الفعالية التشغيلية المحسنة والقسم الآخر من خلال التصميم الإداري.

 

هل أنت مؤهل لتوفير تجربة مرضى ملفتة للنظر عبر توفير بيئة وفريق هدفهما تلبية كل احتياجات المريض؟  

مركز جورجيا الطبي للحكام
انظر كيف تحصل شركة Philips ومركز جورجيا ريجنتس الطبي على أفكار مستشاري المرضى لإعطاء معنى جديد لرعاية المريض والأسرة.
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

التخطيط قبل الفحص

تقليل أوقات انتظار المرضى

تقليل أوقات انتظار المرضى
 

حدد الفرص المتاحة لزيادة فعالية النظام واستخدام الموارد من خلال تحليلات وأدوات معتمدة على البيانات لتحسين العملية بشكل مستمر. ومن خلال الاستخدام الأذكى للموارد المتاحة، يمكنك تقليل أوقات انتظار/قوائم انتظار المرضى مع تحسين تجربة المرضى والعاملين بشكل متزامن.  

 

قراءة الدراسة

توفير إمكانية الوصول إلى معلومات المريض
 

ليس من السهل توفير تشخيص صحيح، فالتشخيص الموثوق يتطلّب صورًا فائقة الجودة وسياقًا سريريًا كاملاً، بما في ذلك مراجعة نتائج المختبرات ذات الصلة وسجلات المريض والدراسات التشخيصية السابقة والفحوصات البدنية. يمكن أن يوفر الوصول بسهولة إلى عرض واضح متعدد الأوجه لحالة المريض باستخدام واجهة سهلة الاستخدام ساعات من وقتك يوميًا ما يساعدك على معالجة عدد أكبر من المرضى.
توفير إمكانية الوصول إلى معلومات المريض

التخفيف من قلق المريض
 

من المهم جدًا إبقاء المرضى على إطلاع بكل جوانب المرض والعلاج كون كل فرد منا يهاب المجهول في المطلق، فكيف إذا كان في حالة من الضعف؟ يكون المرضى عادة أضعف عند تلقي خدمات الرعاية الصحية. لذا، ابذل جهدك لإزالة الغموض بشأن الإجراء القادم، وستستطيع بالتالي تهدئتهم وتشجيعهم على البقاء أقوياء.  

 

تعرف على الكيفية

التخفيف من قلق المريض

غيّر ملامح تجربة الرعاية

يجب على البيئة المهنية أن تكون داعمة على المستوى النفسي أيضًا، مع حث المرضى على الشعور بالصحة والعافية. يمكن تحسين الخبرة الطبية والفنية ومستوى رضا المرضى عندما يتعاون الخبراء لتنفيذ تغيير مفيد.  

 

مشاهدة الفيديو

تجربة الفحص

التواصل مع مريضك

التواصل مع مريضك
 

إذا كنت تشعر بأنك لا تمنح مرضاك الاهتمام اللازم بسبب ضيق الوقت، أصبح بإمكانك الآن تقديم للمرضى تجربة مخصصة تمامًا عبر قضاء المزيد من الوقت معهم بدلاً من الحل. فالتفاعل أمر رئيسي في مجال الرعاية الصحية. فالصوت الودود والشرح المراعي للمشاعر وملائمة تصميم الأجهزة هي عوامل تلعب دورًا كبيرًا في التخفيف من مخاوف المريض.  
الإشراف على إدارة الجرعات

الإشراف على إدارة الجرعات
   

من المهم موازنة جودة التصوير الملائمة مع أقل جرعة إشعاع ممكنة. على سبيل المثال، عند الحصول على مسح التصوير المقطعي المحوسب، يمكن لتقنيات إعادة التشكيل التكراري المساعدة في تحقيق تخفيض للجرعات بنسبة كبيرة* وتحسين تجربة المرضى.  
تغيير مفهوم سير العمل لديك

تغيير مفهوم سير العمل لديك
 

يمكن أن يؤدي سير العمل الفعال إلى إعداد تقارير بصورة أسرع وتجربة مريض محسنة. استخدم طاقم العمل لديك والأجهزة بفعالية وستفتح المجال أمام فرص جديدة للتفاعل بين المريض/الطبيب السريري والطبيب السريري/الطبيب، مما يجعلك دائمًا في مقدمة مشهد مجال الرعاية الصحية الذي يتغير بوتيرة سريعة.  

 

معرفة المزيد

إنشاء بيئة مرحبة
 

إن مجال الرعاية الصحية مجال صعب وقاس إذا يتعامل مع الأمراض والأوجاع والإنسان بأضعف حالاته. من هنا، غالبًا ما تؤدي البيئة غير المرحبة وغير الودية إلى تجربة رعاية صحية رديئة بلا داع. حاول جعل هذه البيئة أكثر مرونة وودية وستتمكن بالتالي من تحسين مستوى رضا العملاء والالتزام بإجراء فحوصات. وقد يتسبب ذلك بعدد كبير من الأمور الإيجابية، مثل أوقات مسح أقصر وحركة مرضى أقل وجودة صور أفضل. ونتيجة لذلك، يشعر المرضى بالراحة أثناء تجربتهم المليئة بالضغط النفسي ويتم التخفيف من مستوى قلقهم.  

 

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إنشاء بيئة مرحبة

استشارات التجربة
 

يمكن تقليل مستويات القلق عند كل تفاعل وكل نقطة اتصال من خلال توفير رعاية متنبهة ومعلومات مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع النهج الشامل المدروس للتجربة الكلية أن يبعث على الشعور بالصحة والرفاهية ويشجع الحوار بين المرضى والموظفين. أما تحسين تصميم سير العمل السريري ووسائل الراحة في مكان العمل فهي تساعد في توفير التميّز السريري.  

 

استكشاف استشارات التجربة

التواصل بعد الفحص

تنظيم مراجعة الصور
 

يتيح سير عمل التصوير الرقمي بالكامل قراءات فحوصات روتينية في محطات عمل PACS العالية الجودة، ما يحسّن في المقابل رعاية المرضى بسبب الدوران السريع والتشخيص الموثوق. وتشير سرعة إعداد التقارير إلى سرعة رضا المرضى.  
التشاور مع الزملاء

التشاور مع الزملاء
 

بدون تواصل، لا يمكن للمرء التطور واكتساب مهارات جديدة وحل المشاكل التي تواجهه. فالتواصل هو أساس الحياة. من هنا، يسمح التواصل الجيد بين الزملاء في القسم وعبر المؤسسة ومع أطباء الإحالة عبر النظام للمرضى بالاستفادة من القرارات المدروسة السريعة بغض النظر عن البعد عن طبيب الأشعة.  

مناقشة النتائج مع المرضى
 

تستمر تجارب الأشعة المخصصة في التزايد بسبب تمتّع المرضى بإمكانية وصول مفتوحة إلى عمليات المسح، وبالأخص إلكترونيًا. يحتاج أطباء الأشعة إلى أدوات تعليم المرضى وتدريب خدمات العملاء لصقل/تحسين مهاراتهم في التواصل بشأن دراسات التصوير مع المرضى.  

 

تعليم البحث عن المهارات

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* "في الممارسة السريرية، قد يقلل استخدام إعادة التشكيل التكراري من جرعة مرضى للتصوير المقطعي المحوسب بناءً على المهمة السريرية ووزن المريض والموقع التشريحي والممارسة السريرية. يجب استشارة طبيب أشعة واختصاصي فيزياء لتحديد الجرعة المناسبة بهدف الحصول على صور تشخيصية عالية الجودة للمهمة السريرية المعينة."  

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك