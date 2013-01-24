التعاون مع أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق تغييرات مفيدة

إذا كنت تريد لمس تغييرات مفيدة داخل منشأتك، يمكننا تحقيق ذلك من خلال التعاون الوثيق بين خبراء Philips وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مؤسسات الرعاية الصحية. ويستطيع فريق العمل التابع لنا تحديد الفرص المؤاتية لخلق تجربة متميزة يختبرها المرضى أثناء الرعاية عبر مرافقة فريق التمريض والأطباء المتخصصين والصيادلة والمرضى والعائلات في مسيرتهم وإجراء مقابلات معهم.



معًا يمكننا ابتكار مفاهيم التجربة الأولية التي تعالج مشاكل العاملين والمرضى. وبعد التحقق من صلاحية مفاهيم التصميم هذه، يمكن إنشاء تخطيط محسّن للتصميم يرتكز على الأبحاث المتعلقة بالتجربة وعلى رؤى سير العمل السريري. أما الهدف وراء الحلول التي نقدمها فهو تحسين تجربة الرعاية وعملياتها.



تأتي خبرة شركة Philips وحصيلتها المعرفية نتيجة 100 عام من تطوير التكنولوجيا الطبية. أدى التفاعل مع المرضى والأطباء السريريين حول العالم إلى تزويد الشركة بالرؤى والأفكار المتعلقة بالعمليات السريرية وعمليات تشغيل الرعاية الصحية.



ويضم خبراء تجربة الرعاية الصحية في شركتنا متخصصين في العوامل البشرية وعلم الاجتماع ومستشارين في الابتكار وفي تحليل الاتجاهات السائدة، وغيرهم. ويستفيد هؤلاء الأشخاص من أبحاث التجربة الفريدة والمنهجيات التحليلية والفهم المتعمّق لاحتياجات أصحاب المصلحة، بغرض إجراء أبحاث في منشآت الرعاية الصحية في ظل تنوع الثقافات. أما النتيجة فهي تصميم بيئات رعاية تلبي احتياجات كل أصحاب المصلحة.

