إذا كنت تريد نتائج مرضية، لا بدّ أن تعمل بفعالية وكفاءة ونشاط. إذ أن الفعالية تؤثر على مجال الأشعة بطرق حاسمة. في الواقع، يؤدي العمل بفعالية إلى إعداد تقارير بصورة أسرع حول النتائج المهمة ومعدلات إعادة مسح منخفضة والمزيد من الاتساق في الصور وتقارير عملية أوضح لأطباء الإحالة وتجربة مريض محسّنة. والآن مع نماذج الدفع الحالية القائمة على تقاسم المخاطر، فإن الفعالية تؤثر أيضًا على تعويضاتك.



لذلك، كيف يمكنك:

توفير رعاية عالية الجودة لفئات من المرضى متنوعة ومتزايدة بدون إضافة موظفين سريريين أو زيادة ميزانيتك؟



تشغيل الأجهزة وموارد العاملين بصورة أكثر فعالية؟



توفير نتائج التصوير الصحيحة إلى أطباء الإحالة للتمكن اتخاذ قرار يراعي الوقت؟



التشاور مع طبيب الإحالة الذي قد يكون متواجدًا في المستشفى أو في الولاية؟



معًا، نحن نبذل قصارى جهودنا لمواجهة هذه التحديات عبر تحسين خدمات وأدوات جديدة وتصميمها لمساعدتك في العمل بفعالية والتأقلم مع التغييرات الدائمة التي يشهدها مجال الرعاية الصحية.



يمكنك معرفة المزيد حول كيف تستطيع حلول الأشعة التي نقدمها مساعدتك في تحسين سير العمل في مؤسستك.