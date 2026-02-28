آمنة دائمًا، وممتعة دائمًا. مستوى الصوت محدود إلى 85 dB*

صُممت سماعات الرأس هذه خصيصًا لتكون آمنة على آذان الصغار، وقد تم تحديد مستوى صوتها إلى 85 dB*. الموسيقى، والرسوم المتحركة، والأفلام، ومقاطع الفيديو التعليمية: مهما كانت اهتماماتهم، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع أكثر من اللازم.