ضمان لمدة عامين
TAK2000CT/00
متوفر في
آمنة للغاية وممتعة للغاية!
دع أطفالك يستمتعون بالموسيقى مع سماعات الرأس السلكية الملوّنة هذه! فهي خفيفة ومتينة، كما أن مستوى صوتها محدود لضمان الاستماع الآمن. هل جاء أصدقاؤهم للزيارة؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أحد أصدقائهم على التوالي ليستمعوا معاً.
سماعات رأس سلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة لآذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها إلى 85 dB*. الموسيقى والرسوم المتحركة والأفلام ومقاطع الفيديو التعليمية: مهما كان ما يحبونه، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع للغاية.
تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة هذه السماعات خفيفة الوزن للأطفال. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطّنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
يجعل التصميم متعدد الألوان سماعات الرأس لافتة للنظر بكل الطرق الرائعة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية الخاصة! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة في غطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة مجدداً حتى تستقر في مكانها.
المراجعات
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقاً لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.