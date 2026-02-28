ضمان لمدة عامين
TAH6000WT/97
انغمس في الراحة
حافظ على تركيزك مع سماعات رأس توضع فوق الأذن مزودة بميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية، والتي تم تصميمها لسنوات من الاستخدام المريح. استخدمها لاسلكيًا لتنغمس في صوت دافئ وطبيعي في أثناء تنقلك أو صِل الكابل واستمتع بتجربة صوت عالي الدقة عند الاستماع عبر السلك.
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
ملاءمة مريحة لسماعات توضع فوق الأذن
ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية
وقت تشغيل لغاية 80 ساعات
تعمل مشغلات مخصصة مقاس 40 مم مع ميزة الجهير الديناميكي على تقديم صوت رائع مع جهير كامل وغني حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وللاستمتاع بصوت عالي الدقة، يمكنك الاستماع سلكيًا عبر كابل الصوت مقاس 3,5 مم (مرفق) أو عبر منفذ USB-C.
تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية مع البيئة المحيطة بسرعة لعزل الضوضاء الخارجية في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الرياح. إذا كنت تريد سماع ما يدور حولك، فإن وضع التنبّه يسمح للأصوات الخارجية بالدخول إلى أذنيك. يعمل وضع التنبّه السريع على تحسين الأصوات بحيث يمكنك التحدث إلى الآخرين من دون إزالة سماعات الأذن.
توفر أغطية الأذن المصنوعة من جلد البولي يوريثان الناعم إلى جانب عصبة الرأس الناعمة القابلة للضبط، ملاءمة مريحة للغاية. ولضمان أفضل عزل للصوت وأعلى مستوى من الراحة، يمكنك استبدال أغطية الأذن المصنوعة من إسفنج ميموري فوم إذا تلفت مع مرور الوقت. وتستطيع أيضًا استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن عند بلوغها نهاية عمرها التشغيلي.
المراجعات