انغمس بحرية مع إلغاء الضوضاء التكيّفي

تستجيب خاصية إلغاء الضوضاء التكيّفي بسرعة لما يحيط بك لكبت الضوضاء الخارجية، بما فيها الرياح، في الوقت الفعلي. وإذا أردت سماع ما يدور حولك، يتيح وضع الوعي دخول الأصوات الخارجية مجدداً. ويعزز وضع الوعي السريع الأصوات البشرية، لتتمكن من إجراء محادثة من دون نزع سماعات الرأس.