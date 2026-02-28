ضمان لمدة عامين
TAH6000BK/97
انغمس في الراحة
حافظ على تركيزك مع سماعات الرأس التي تغطي الأذن والمزوّدة بخاصية إلغاء الضوضاء التكيّفي، والمصممة لتوفير استخدام مريح لسنوات. استخدمها لاسلكياً لتنغمس في صوت دافئ وطبيعي أثناء التنقل. أو صِل كابلاً واستمتع بصوت عالي الدقة عند الاستماع سلكياً.
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
ملاءمة مريحة تغطي الأذن
إلغاء الضوضاء التكيّفي
مدة تشغيل تصل إلى 80 ساعة
تجمع محركات الصوت مقاس 40 mm المضبوطة خصيصاً مع خاصية الجهير الديناميكي لتمنحك صوتاً رائعاً وجهيراً ممتلئاً وغنياً حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وللاستمتاع بصوت عالي الدقة، يمكنك الاستماع سلكياً عبر كابل الصوت مقاس 3.5 mm (مرفق)، أو عبر USB-C.
تستجيب خاصية إلغاء الضوضاء التكيّفي بسرعة لما يحيط بك لكبت الضوضاء الخارجية، بما فيها الرياح، في الوقت الفعلي. وإذا أردت سماع ما يدور حولك، يتيح وضع الوعي دخول الأصوات الخارجية مجدداً. ويعزز وضع الوعي السريع الأصوات البشرية، لتتمكن من إجراء محادثة من دون نزع سماعات الرأس.
تمنحك وسائد الأذن المصنوعة من جلد البولي يوريثان الناعم وعصابة الرأس الناعمة القابلة للتعديل ملاءمة فائقة الراحة. وللحصول على أفضل عزل صوتي وراحة، يمكنك استبدال وسائد الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن إذا تآكلت بمرور الوقت. ويمكنك أيضاً استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن في سماعة الرأس عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي.
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