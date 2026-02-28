ضمان لمدة عامين
TAH4500WT/97
انغمس في تجربة صوتية رائعة
إذا كنت تبحث عن سماعات رأس مريحة للغاية مع ميزة إلغاء الضوضاء للاستخدام اليومي، فتُعد هذه الخيار المثالي. تحصل على صوت غني وجهير عميق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وتحقق وسائد الأذن والبطارية القابلة للاستبدال أقصى درجات الراحة والأداء على المدى الطويل.
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
ملاءمة مريحة على الأذن
إلغاء الضوضاء
مدة تشغيل تصل إلى 70 ساعة
تعمل المشغلات المضبوطة خصيصًا مقاس 32 مم مع ميزة الجهير الديناميكي على تقديم صوت رائع مع جهير كامل وغني حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وعند مشاهدة الأفلام أو الألعاب، يمكنك تفعيل وضع زمن الانتقال المنخفض عبر تطبيقنا المرافق.
توفر أغطية الأذن المصنوعة من جلد البولي يوريثان الناعم إلى جانب عصبة الرأس الناعمة القابلة للضبط، ملاءمة مريحة للغاية. ولضمان أفضل عزل للصوت وأعلى مستوى من الراحة، يمكنك استبدال أغطية الأذن المصنوعة من إسفنج ميموري فوم إذا تلفت مع مرور الوقت. وتستطيع أيضًا استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن عند بلوغها نهاية عمرها التشغيلي.
تقلّل ميزة إلغاء الضوضاء النشط الأصوات الخارجية لتتمكن من التركيز على الموسيقى والبودكاست والمكالمات. يمكنك تركها تعمل تلقائيًا أو ضبط مستوياتها بنفسك عبر تطبيق Philips Headphones.
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