ضمان لمدة عامين
TAH4500BK/97
انغمس في تجربة صوتية رائعة
إذا كنت تبحث عن سماعات رأس مريحة للغاية مع ميزة إلغاء الضوضاء للاستخدام اليومي، فتُعد هذه الخيار المثالي. تحصل على صوت غني وجهير عميق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وتحقق وسائد الأذن والبطارية القابلة للاستبدال أقصى درجات الراحة والأداء على المدى الطويل.
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
ملاءمة مريحة على الأذن
إلغاء الضوضاء
مدة تشغيل تصل إلى 70 ساعة
تجمع مشغلات 32 mm المضبوطة خصيصًا مع الجهير الديناميكي لتمنحك صوتًا رائعًا بجهير كامل وغني حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وإذا كنت تشاهد فيلمًا أو تلعب، فيمكنك تشغيل وضع زمن الاستجابة المنخفض في تطبيقنا المصاحب.
تمنحك وسائد الأذن المصنوعة من جلد PU الناعم وطوق الرأس الناعم القابل للتعديل ملاءمة فائقة الراحة. وللحصول على أفضل إحكام صوتي وراحة، يمكنك استبدال وسائد الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن إذا تآكلت بمرور الوقت. ويمكنك أيضًا استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن في سماعة الرأس عند وصولها إلى نهاية عمرها الافتراضي.
يقلل إلغاء الضوضاء النشط الضوضاء الخارجية لتتمكن من التركيز على ألحانك وبرامج البودكاست ومكالماتك. يمكنك تركه في الوضع التلقائي أو استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط المستويات بنفسك.
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