ضمان لمدة عامين
TAE2000WT/97
انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
ارتدِ سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. كذلك، تأتي سماعات الأذن مزودة بموصل USB-C ما يجعلها تتوافق مع مختلف الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
إمكانية تحكم مضمنة في السلك
موصل USB-C
جهير غني مع صوت واضح
تصميم صغير الحجم لراحة الارتداء، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
ما متعة التنقل من دون مقطوعاتك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال أينما كنت.
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