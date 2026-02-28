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  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة

سماعات أذن مزودة بميكروفون

TAE2000PP/97

متوفر في

أرجواني
أرجواني
أزرق فاتح
أزرق فاتح
أسود
أسود
برتقالي
برتقالي

استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة

ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وزناً وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.

عرض جميع المزايا

استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة

  • سماعات أذن مريحة

  • وحدة تحكم مدمجة في السلك

  • موصل USB-C

  • جهير غني وصوت نقي

ملاءمة مريحة طوال اليوم

تصميم صغير الحجم لراحة الارتداء، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان المحتوى الذي تستمع إليه

ما متعة التنقل من دون مقطوعاتك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.

ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة في لحظة

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال أينما كنت.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.