ضمان لمدة عامين
TAE2000PP/97
استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وزناً وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكم مدمجة في السلك
موصل USB-C
جهير غني وصوت نقي
تصميم صغير الحجم لراحة الارتداء، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
ما متعة التنقل من دون مقطوعاتك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة مع سماعات داخل الأذن بملاءمة مثالية.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال أينما كنت.
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