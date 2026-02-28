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  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

سماعات رأس مثبتة في الأذن مزوّدة بميكروفون

TAE2000LB/97

متوفر في

أرجواني
أرجواني
أزرق فاتح
أزرق فاتح
أسود
أسود
برتقالي
برتقالي

انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

ارتدِ سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. كذلك، تأتي سماعات الأذن مزودة بموصل USB-C ما يجعلها تتوافق مع مختلف الأجهزة.

عرض جميع المزايا

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  • سماعات أذن مريحة

  • إمكانية تحكم مضمنة في السلك

  • موصل USB-C

  • جهير غني مع صوت واضح

تصميم مريح للارتداء طوال اليوم

تصميم صغير الحجم يوفر راحة عند الارتداء، لتستمتع بتجربة استماع مريحة طوال اليوم.

جهير غني وصوت واضح أيًا كان ما تستمع إليه

أين المتعة في التنقّل من دون الاستماع إلى أغانيك المفضّلة؟ توفّر لك سماعات الأذن هذه جهيرًا غنيًا من مشغّلات بحجم 14,2 مم. استمع بشكل مريح إلى أغانيك المفضلة بفضل تصميم مناسب للارتداء داخل الأذن يتلاءم بأفضل شكل مع أذنيك.

ميكروفون مضمن. التبديل بين قائمة التشغيل والمكالمات على الفور

تتميّز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مضمّن يتيح لك التبديل بسهولة من الأغاني إلى المكالمات بحيث تبقى دائمًا على اتصال.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.