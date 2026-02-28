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Philips Aventضمادات ثدي

SCF254/24

راحة وثقة لأقصى حد

تساعد ضمادات الثدي الأحادية الاستخدام من Philips Avent في دعم رحلتك في الرضاعة الطبيعية. فهي ستشعرك بالجفاف والراحة ليلاً نهارًا بفضل سطحها المخرّم وتصميمها الرفيع للغاية والفائق الامتصاص والمانع للتسرّب والذي يسمح بدخول الهواء.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات في كل أنحاء العالم1

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راحة وثقة لأقصى حد

  • ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

طبقة علوية مخرّمة

طبقة علوية مخرّمة

تتميّز الطبقة العلوية المخرّمة بملمس ناعم ومريح على البشرة.

مادة تتميّز بامتصاص فائق وباطن بتصميم ثلاثي الطبقات

مادة تتميّز بامتصاص فائق وباطن بتصميم ثلاثي الطبقات

يتميّز الباطن بامتصاص فائق، ما يساعد في احتباس الرطوبة والحفاظ على البشرة جافة، ليلاً نهارًا.

طبقة خارجية مانعة للتسرّب وتسمح بدخول الهواء

طبقة خارجية مانعة للتسرّب وتسمح بدخول الهواء، للحفاظ على الثياب جافة مع شعور بدخول الهواء في الوقت نفسه.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023. 