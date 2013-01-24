يستطيع الأطفال الرضاعة بوتيرتهم الخاصة

إذا كان من الضروري التحكّم بدفق حليب الأم أو إذا كان الطفل يفتقر للقوة اللازمة، فتشكّل واقيات الحلمات دعمًا مذهلاً أيضًا. تساعد الفتحات الثلاثة في طرف الوقاء في تعديل تدفق حليب الأم للطفل في حال الفرط في كمية إنتاج الحليب. بهذه الطريقة، يستطيع الطفل الرضاعة وفقًا لوتيرته الخاصة، في حال كان درّ حليب الأم مفرطًا.