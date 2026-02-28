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GC8560/02
نتائج رائعة، بأقل مجهود
مكواة قوية ومريحة بشكل مدهش. ينتج نظام الكي من Philips هذا بخارًا مستمرًا بضغط عالٍ. يمكنك إعادة ملء خزان المياه الكبير القابل للفصل في أي وقت وفي أي مكان، مما يجعل الكي سريعًا وسهلًا.
1,6 لتر
AUTO CORD
كلما زاد البخار، أصبح الكي أسرع. يتم توليد بخار قوي ومستمر يتغلغل بعمق داخل الملابس مما يجعل الكي أسرع وأفضل. يمكن تنظيم قوة البخار لتناسب احتياجاتك.
كلما زاد البخار، أصبح الكي أسرع. تولّد التقنية الفريدة في مكواة مولّد البخار من Philips بخارًا قويًا يجعل الكي أسهل وأفضل وأسرع.
يسهّل التصميم المريح للمكواة عملية الكي المريحة من خلال تقليل الضغط على المعصم. يضمن المقبـض المائل للأعلى وضعية طبيعية تقلل الإجهاد أثناء الكي. كما يمنع تصميم المكواة الحركات المتكررة الناتجة عن وضع المكواة على مؤخرتها. المكواة خفيفة الوزن (1,2 كجم) لتجربة كي سهلة ومريحة.
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