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تم إيقافه

السلسلة 8500مولّد بخار مضغوط

GC8560/02

1 جائزة

نتائج رائعة، بأقل مجهود

مكواة قوية ومريحة بشكل مدهش. ينتج نظام الكي من Philips هذا بخارًا مستمرًا بضغط عالٍ. يمكنك إعادة ملء خزان المياه الكبير القابل للفصل في أي وقت وفي أي مكان، مما يجعل الكي سريعًا وسهلًا.

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كي بدون تنازلات

نتائج رائعة، بأقل مجهود

  • 1,6 لتر

  • AUTO CORD

ضغط يصل إلى 5 بار

ضغط يصل إلى 5 بار

كلما زاد البخار، أصبح الكي أسرع. يتم توليد بخار قوي ومستمر يتغلغل بعمق داخل الملابس مما يجعل الكي أسرع وأفضل. يمكن تنظيم قوة البخار لتناسب احتياجاتك.

بخار مستمر يصل إلى 120 جم/دقيقة

بخار مستمر يصل إلى 120 جم/دقيقة

كلما زاد البخار، أصبح الكي أسرع. تولّد التقنية الفريدة في مكواة مولّد البخار من Philips بخارًا قويًا يجعل الكي أسهل وأفضل وأسرع.

مكواة مريحة وخفيفة الوزن 1,2 كجم

مكواة مريحة وخفيفة الوزن 1,2 كجم

يسهّل التصميم المريح للمكواة عملية الكي المريحة من خلال تقليل الضغط على المعصم. يضمن المقبـض المائل للأعلى وضعية طبيعية تقلل الإجهاد أثناء الكي. كما يمنع تصميم المكواة الحركات المتكررة الناتجة عن وضع المكواة على مؤخرتها. المكواة خفيفة الوزن (1,2 كجم) لتجربة كي سهلة ومريحة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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