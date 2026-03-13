مكواة قوية ومريحة بشكل مدهش. ينتج نظام الكي من Philips هذا بخارًا مستمرًا بضغط عالٍ. يمكنك إعادة ملء خزان المياه الكبير القابل للفصل في أي وقت وفي أي مكان، مما يجعل الكي سريعًا وسهلًا.