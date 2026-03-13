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السلسلة 8500 مولّد بخار مضغوط
تم إيقافه
الدعم
GC8560/02
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User Manual Philips 8500 series Pressurised steam generator
مكواة قوية ومريحة بشكل مدهش. ينتج نظام الكي من Philips هذا بخارًا مستمرًا بضغط عالٍ. يمكنك إعادة ملء خزان المياه الكبير القابل للفصل في أي وقت وفي أي مكان، مما يجعل الكي سريعًا وسهلًا.