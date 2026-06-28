المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط

تم إيقافه

الدعم

PerfectCare Xpressمكواة بخارية مكيفة الضغط

GC5057/27

PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط

تم إيقافه

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

الدلائل والمستندات

قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة

  • PDF ملف
  • 28 June 2026

القطع والملحقات

الاتصال بشركة Philips

تسرّنا مساعدتك