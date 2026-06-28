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PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط
تم إيقافه
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GC5057/27
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قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
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