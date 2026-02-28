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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5057/27

تم إيقافه

PerfectCare Xpressمكواة بخارية مكيفة الضغط

GC5057/27

1 جائزة

كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

مكواة تتضمّن مولّد بخار قوي وصغير

كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

  • قوة بخار 65 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ

  • قاعدة المكواة SteamGlide

  • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس

  • آمنة على كافة الملابس القابلة للكي

آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.

سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.