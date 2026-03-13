تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط
تم إيقافه
الدعم
GC5050/02
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5050/02 - English (US)
User Manual Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة