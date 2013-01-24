الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط

GC5050/02
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات كي بدون هموم وبدون أي إعدادات كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
    -{discount-value}

    PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط

    GC5050/02

    كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط

    كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة

    كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط

    كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار

      كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

      مكواة تتضمّن مولّد بخار قوي وصغير

      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة
      • قاعدة مكواة من الأنوديليوم
      • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
      • آمنة على كافة الملابس القابلة للكي
      آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

      آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

      آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.

      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.

      سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

      سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

      سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.

      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!

      مكواة بقوة 2600 واط لتسخين سريع وأداء فعال

      مكواة بقوة 2600 واط لتسخين سريع وأداء فعال

      مكواة بقوة 2600 واط لتسخين سريع وأداء فعال على كل الملابس القابلة للكيّ.

      ينشّط جهاز استشعار البخار التلقائي البخار تلقائيًا

      ينشّط جهاز استشعار البخار التلقائي البخار تلقائيًا

      ينشّط جهاز استشعار البخار التلقائي المبتكر مع كشف الحركة البخار تلقائيًا عند تحريك المكواة على لوح الكيّ. بفضل ذلك، ستحصل دائمًا على الكمية المناسبة من البخار لإزالة الثنيات بشكل فعال مع التخفيف من هدر البخار. يمنحك نتائج رائعة ويوفّر الطاقة.

      بخار قوي ثابت يصل إلى 50 غ/دقيقة

      بخار قوي ثابت يصل إلى 50 غ/دقيقة

      بخار قوي ثابت يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد عن كل الملابس.

      مكواة مزوّدة بمؤشر استجابة الضوء الذكي

      مكواة مزوّدة بمؤشر استجابة الضوء الذكي

      يشير مؤشر استجابة الضوء الذكي على حالة المكواة في أي وقت.

      OptimalTemp: المزج المثالي بين البخار والحرارة

      OptimalTemp: المزج المثالي بين البخار والحرارة

      إعداد واحد ومثالي لكل ملابسك. احصل دائمًا على المزيج المثالي من البخار ودرجة الحرارة المناسبة بفضل الأسباب التالية: 1) يعيّن معالج التحكم الذكي المتقدم المزيج المثالي بين البخار ودرجة الحرارة 2) تولّد حجرة البخار الفعالة جدًا تدفق بخار ثابت وفعال وبتيارات إعصارية لكافة أنواع الملابس

      3 طرق للإيقاف التلقائي

      3 طرق للإيقاف التلقائي

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائيًا عند وضعها لمدة 30 ثانية على قاعدتها من دون استخدامها أو 30 ثانية عند وضعها على أحد جانبيها أو عند تثبيتها على المسند المخصص لها لـ 8 دقائق.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2.5 m

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        320 ml
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        مقبض ناعم
        نعم
        البخار المستمر
        50 غ/د
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        الطاقة
        2600 W
        بخار عمودي
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        فتحة البخار
        نعم
        آمن على كافة أنواع الأقمشة
        حتى على الحرير الناعم
        قاعدة المكواة
        مادّة الأنوديليوم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        أقراص مضادة للكلس + غسيل

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند