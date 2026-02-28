المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

تم إيقافه

PerfectCare Xpressمكواة بخارية مكيفة الضغط

GC5050/02

1 جائزة

كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة

عرض جميع المزايا

مكواة تتضمّن مولّد بخار قوي وصغير

كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

  • قوة بخار 50 غ/الدقيقة

  • قاعدة مكواة من الأنوديليوم

  • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس

  • آمنة على كافة الملابس القابلة للكي

آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.

سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اعثر على قطعة غيار أو ملحق

الانتقال إلى القطع والملحقات

القطع والملحقات

الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.