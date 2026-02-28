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  • Standard Product Photo Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron
  • Product Detail Photograph Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/27
  • Product Detail Photograph Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/27
  • Alternative Product Photograph Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/27
  • Alternative Product Photograph Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/27
  • Alternative Product Photograph Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/27
  • Standard Product Photo Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron
  • Product Detail Photograph Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/27
  • Product Detail Photograph Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/27
  • Alternative Product Photograph Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/27
  • Alternative Product Photograph Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/27
  • Alternative Product Photograph Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/27

تم إيقافه

AZUR 2-in-1مكواة بالبخار لاسلكية

GC4810/27

1 جائزة

حرية الحركة، حرية الخيار

لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة.

عرض جميع المزايا

بخار قوي، مع سلك أو بدونه

حرية الحركة، حرية الخيار

  • قوة بخار 30 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 160 غ

  • قاعدة مكواة بتقنية Anodilium

  • قوة المكواة 2000 واط

وظيفة مزدوجة: مكواة بدون سلك مذهلة ومكواة بالبخار قوية في آن

وظيفة مزدوجة: مكواة بدون سلك مذهلة ومكواة بالبخار قوية في آن

توفر لك وظيفة اثنين في واحد مكواة بالبخار قوية بدون سلك، يمكن تحويلها بسهولة إلى مكواة تستخدم مع سلك. استمتع بالحرية القصوى لتحريك المكواة مع سلك من دون تغيير نمط الكي: ستقوم المكواة بشحن نفسها على منصة الشحن في حين تقوم بترتيب الملابس ملابس صعبة؟ استخدم المكواة مع سلك واكوِ كما تفعل مع أي مكواة بالبخار أخرى.

تعزيز بخار لحد 160 غ

تعزيز بخار لحد 160 غ

يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.