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Azur Performer Plus

مكواة بالبخار

GC4511/40
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • عملية كي أسرع وأسهل وأذكى عملية كي أسرع وأسهل وأذكى عملية كي أسرع وأسهل وأذكى
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    Azur Performer Plus مكواة بالبخار

    GC4511/40
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    عملية كي أسرع وأسهل وأذكى

    تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. وتأتي مزوّدة بميزة Quick Calc Release لإزالة الكلس بسهولة وميزة التحكم التلقائي بالبخار وقاعدة المكواة SteamGlide Plus لأداء بخار يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Performer Plus مكواة بالبخار

    عملية كي أسرع وأسهل وأذكى

    تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. وتأتي مزوّدة بميزة Quick Calc Release لإزالة الكلس بسهولة وميزة التحكم التلقائي بالبخار وقاعدة المكواة SteamGlide Plus لأداء بخار يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    عملية كي أسرع وأسهل وأذكى

    تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. وتأتي مزوّدة بميزة Quick Calc Release لإزالة الكلس بسهولة وميزة التحكم التلقائي بالبخار وقاعدة المكواة SteamGlide Plus لأداء بخار يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Performer Plus مكواة بالبخار

    عملية كي أسرع وأسهل وأذكى

    تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. وتأتي مزوّدة بميزة Quick Calc Release لإزالة الكلس بسهولة وميزة التحكم التلقائي بالبخار وقاعدة المكواة SteamGlide Plus لأداء بخار يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

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      مع نظام تنظيف الكلس السهل الاستخدام

      • بخار: 45 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار: 180 غ
      • قاعدة مكواة Steamglide Plus
      • حماية من الكلس
      • 2400 واط
      2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

      2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

      ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يمنحك إخراج البخار المستمر لغاية 45 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

      قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

      أفضل قاعدة مكواة منزلقة لدينا SteamGlide Plus لتسريع الكيّ. وتضمن الفتحات المصممة بعناية توزيعًا متوازنًا للبخار.

      تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

      تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

      بالإضافة إلى حاوية الكلس المضمنة، ستزيل وظيفة التنظيف الذاتي لقاعدة المكواة أصعب أنواع الكلس. وستحسّن قاعدة المكواة النظيفة أداء البخار ونتيجة الكيّ.

      التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

      التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

      يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

      وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

      وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

      إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.

      ميزة تحرير الكلس السريعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

      ميزة تحرير الكلس السريعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

      توفّر ميزة تحرير الكلس السريعة الطريقة الأسهل لإزالة الكلس من المكواة ويضمن دفق بخار فعال بشكل منتظم لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2 m

      • سهولة الاستخدام

        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        سعة خزان الماء
        300 ml
        البخار المستمر
        45 غ/د
        مقبض ناعم
        نعم
        مِرش
        نعم
        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2 m
        بخار عمودي
        نعم
        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات
        تعبئة المياه وإفراغها
        باب فتحة الجوانب
        الطاقة
        2400 W
        منع التقطير
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        تعزيز البخار
        180 غ
        قاعدة المكواة
        SteamGlide Plus

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف ذاتي
        ميزة تحرير الكلس السريعة
        نعم

      • الاستدامة

        إعداد بيئي
        تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

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