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EcoCare مكواة بالبخار
تم إيقافه
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GC3720/02
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EU Declaration of conformity Philips EcoCare Steam iron GC3720/02 - English (US)
User Manual Philips EcoCare Steam iron
الجميع (1)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة