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EcoCare مكواة بالبخار

GC3720/02
  • قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*. قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*. قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.
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    EcoCare مكواة بالبخار

    GC3720/02

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EcoCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EcoCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

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      قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

      مع وظيفة توفير طاقة تلقائي و30% مواد تمت إعادة تدويرها

      • 2400 واط
      • بخار كثيف 130 غ
      • ECO
      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      نظام توفير طاقة تلقائي

      نظام توفير طاقة تلقائي

      تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة بالبخار من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. كما أنها تقوم في الوقت نفسه تلقائياً بتوفير من الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        2.5 م
        مقبض ناعم
        نعم
        سعة خزان الماء
        300 ml
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        وزن المكواة
        1.6 kg
        البخار المستمر
        40 غ/د
        فولتية
        220 - 240 V
        الطاقة
        2400 W
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        مِرش
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        تعزيز البخار
        130 g
        قاعدة المكواة
        SteamGlide

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • الاستدامة

        توفير الطاقة
        توفير الطاقة بنسبة 25%

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            • يوفر ما يصل إلى 25% من توفير الطاقة استنادًا إلى IEC 603311 مقارنة مع الإعداد الأقصى لـ RI3320