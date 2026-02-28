ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC3720/02
قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.
تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.
2400 واط
بخار كثيف 130 غ
ECO
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
الجوائز
المراجعات
يوفر ما يصل إلى 25% من توفير الطاقة استنادًا إلى IEC 603311 مقارنة مع الإعداد الأقصى لـ RI3320