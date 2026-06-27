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PowerLife مكواة بالبخار
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GC2910/26
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للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة مكواة SteamGlide الجديدة، التي توفر إخراج بخاري كثيف وثابتًا، وسهولة في استخدام تنظيف الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!
الجميع (1)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة