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تم إيقافه
GC2910/26
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة مكواة SteamGlide الجديدة، التي توفر إخراج بخاري كثيف وثابتًا، وسهولة في استخدام تنظيف الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!
قوة بخار 35غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 100 غ
قاعدة المكواة SteamGlide
حماية من الكلس
2100 واط
قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.
يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.
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