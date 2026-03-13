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EasySpeed مكواة بخارية

تم إيقافه

الدعم

EasySpeedمكواة بخارية

GC1022/40

EasySpeed مكواة بخارية

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Steam iron GC1022/40 - English (US)

  • PDF ملف, 953 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips

  • PDF ملف, 323.4 kB
  • 13 March 2026

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