ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC1022/40
سريعة، من البداية حتى النهاية
تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر.
قوة بخار 20 غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 90 غ
قاعدة مكواة غير لاصقة
حماية من الكلس
2000 واط
قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.
الجوائز
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