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  • سريعة، من البداية حتى النهاية
  • سريعة، من البداية حتى النهاية
  • سريعة، من البداية حتى النهاية
  • سريعة، من البداية حتى النهاية
  • سريعة، من البداية حتى النهاية
  • سريعة، من البداية حتى النهاية
  • سريعة، من البداية حتى النهاية
  • سريعة، من البداية حتى النهاية

تم إيقافه

EasySpeedمكواة بخارية

GC1022/40

1 جائزة

سريعة، من البداية حتى النهاية

تعمل مكواة EasySpeed هذه على تسريع عملية الكي، بفضل رأس خاص لدقة أكبر بثلاثة أضعاف وميزة توزيع الحرارة بطريقة متساوية عبر قاعدة المكواة وبخار مستمر.

عرض جميع المزايا

ثلاث طرق لكيّ أسرع

سريعة، من البداية حتى النهاية

  • قوة بخار 20 غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 90 غ

  • قاعدة مكواة غير لاصقة

  • حماية من الكلس

  • 2000 واط

قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.