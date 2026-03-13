المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

المكواة البخارية

تم إيقافه

الدعم

المكواة البخارية

GC1015/07

المكواة البخارية

تم إيقافه

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

الدلائل والمستندات

User Manual Philips Steam iron

  • PDF ملف, 2.5 MB
  • 13 March 2026

مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.

  • PDF ملف
  • 7 October 2026

الأسئلة المتداولة

القطع والملحقات