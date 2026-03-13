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المكواة البخارية
تم إيقافه
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GC1015/07
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User Manual Philips Steam iron
مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.
الجميع (1)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة