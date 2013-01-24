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المكواة البخارية

GC1015
التصنيف الإجمالي / 5
  • سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة
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    المكواة البخارية

    GC1015
    التصنيف الإجمالي / 5

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.

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      سريعة وفعالة - مضمونة

      سطح كيّ معدّ للسرعة

      1400 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      1400 واط تمكّن مخرجاً بخارياً كثيفاً وثابتاً

      تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      سطح كيّ من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      سطح كيّ من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      ينزلق سطح الكيّ المتين المصنوع من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهو مقاوم للخدش وسهل التنظيف.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف المكواة من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التّقنيّة

        الطاقة
        1400  واط
        الفولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        سعة خزان الماء
        150  ملل

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