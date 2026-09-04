Search terms

Philips Support

Are Philips Avent age guidelines important?

Published on 04 September 2026
Yes, pacifier nipples and shields vary in size, hardness and shape. The age guidelines take into account the size and hardness of the nipples and shields.

If a pacifier (including its shield) is stuck in the baby’s mouth, do not panic. It cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove it from the mouth with care, as gently as possible.
Play Pause

The information on this page applies to the following models: SCF087/11 , SCF087/02 , SCF349/47 , SCF376/24 , SCF376/28 , SCF376/32 , SCF376/33 , SCF091/46 , SCF091/42 , SCF091/41 , SCF080/23 , SCF080/26 , SCF091/37 , SCF349/18 , SCF349/22 , SCF085/58 , SCF085/59 , SCF085/60 , SCF085/61 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/18 , SCF376/19 , SCF376/18 , SCF376/14 , SCF376/13 , SCF376/01 , SCF099/20 , SCF080/11 , SCF080/08 , SCF080/02 , SCF080/03 , SCF080/07 , SCF080/06 , SCF080/05 , SCF080/04 , SCF080/12 , SCF080/01 , SCF349/10 , SCF222/02 , SCF223/03 , SCF222/01 , SCF085/06 , SCF085/05 , SCF085/14 , SCF085/15 , SCF085/19 , SCF127/82 , SCF132/42 , SCF133/42 , SCF223/02 , SCF376/12 , SCF376/21 , SCF376/22 , SCF376/10 , SCF376/11 , SCF349/12 , SCF349/13 , SCF376/20 , SCF244/00 , SCF186/26 , SCF182/64 , SCF195/22 , SCF194/05 , SCF194/04 , SCF176/24 , SCF176/28 , SCF176/68 , SCF194/02 , SCF178/63 , SCF178/64 , SCF180/23 , SCF180/24 , SCF194/01 , SCF182/63 , SCF244/23 , SCF244/21 , SCF151/01 , SCF151/02 , SCF169/37 , SCF170/68 , SCF344/23 , SCF172/50 , SCF213/20 , SCF212/20 , SCF172/62 , SCF172/68 , SCF172/70 , SCF211/20 , SCF196/18 , SCF344/21 , SCF212/00 , SCF342/21 , SCF342/23 , SCF169/24 , SCF220/23 , SCF220/21 , SCF222/21 , SCF222/23 , SCF194/03 , SCF194/00 , SCF151/00 , SCF184/64 , SCF184/63 , SCF170/18 , SCF172/18 , SCF176/18 , SCF170/20 , SCF170/22 , SCF170/21 , SCF178/24 , SCF178/23 , SCF176/22 , SCF176/21 , SCF176/20 , SCF174/22 , SCF174/21 , SCF174/20 , SCF172/61 , SCF172/60 , SCF172/22 , SCF121/12 , SCF125/12 , SCF120/01 , SCF133/01 , SCF128/01 , SCF124/01 , SCF123/17 , SCF129/11 , SCF133/82 , SCF132/02 , SCF133/32 , SCF133/02 , SCF129/12 , SCF132/87 , SCF129/42 , SCF133/87 , SCF120/42 , SCF128/42 , SCF121/11 , SCF127/17 , SCF125/87 , SCF125/42 , SCF132/01 , SCF125/11 , SCF124/42 , SCF132/32 , SCF123/42 , SCF132/82 , SCF121/82 , SCF121/42 , SCF131/17 , SCF129/87 , SCF182/23 , SCF182/24 . Click here to show more product numbers Click here to show less product numbers

Frequently Asked Questions

Contact Philips

We are happy to help you

Contact Philips

We are happy to help you

Looking for something else?

Discover all Philips Support options

Support Homepage
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.