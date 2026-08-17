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i9000 Prestige Ultra آلة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة بتقنية SkinIQ Pro

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i9000 Prestige Ultraآلة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة بتقنية SkinIQ Pro

XP9405/31

i9000 Prestige Ultra آلة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة بتقنية SkinIQ Pro

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  • كيف أبدأ باستخدام آلة الحلاقة i9000 من Philips | دليل الإعداد والاستخدام الأول
    كيف أبدأ باستخدام آلة الحلاقة i9000 من Philips | دليل الإعداد والاستخدام الأول

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الدلائل والمستندات

دليل المستخدم

  • PDF ملف, 8.7 MB
  • 4 June 2025

قائمة المكونات - English (US)

  • PDF ملف, 145.5 kB
  • 24 September 2026

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