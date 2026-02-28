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جميع السلاسل

  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة

i9000 Prestige Ultraآلة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة بتقنية SkinIQ Pro

XP9405/31

3 الجوائز

حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة

آلة الحلاقة i9000 Prestige Ultra من Philips هي أكثر آلة حلاقة ابتكارًا لدينا مع نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الذي يقص الشعر من جذوره للحصول على حلاقة دقيقة طوال اليوم، حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها. تقدم تقنية SkinIQ Pro الآن 5 أوضاع للحلاقة للحصول على راحة قصوى للبشرة.

عرض جميع المزايا

مع تقنية SkinIQ Pro

حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة

  • تقنية الرفع والقص بحركة ثلاثية

  • شفرات NanoTech Dual Precision

  • رأس مرن بدقة 360 درجة

  • التوجيه النشط للضغط والحركة

  • ضمان 7 سنوات*****

حلاقة دقيقة على مستوى الجذور بنتائج تدوم طوال اليوم

حلاقة دقيقة على مستوى الجذور بنتائج تدوم طوال اليوم

يعمل نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الحاصل على براءة الاختراع على رفع الشعر عن جذوره برفق لحلقه بدقة تصل إلى ‎-0,08 مم على مستوى الجذور من دون إيذاء البشرة والحصول على نتائج حلاقة تدوم طوال اليوم.

دقة تامة حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها

دقة تامة حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها

رؤوس مدمجة مرنة بالكامل وأصغر حجمًا تناسب أنماط تمدد البشرة لتتكيف ديناميكيًا مع كل منحنيات الوجه لضمان ملامسة البشرة باستمرار بدقة أكبر بنسبة 20%** لالتقاط الشعيرات التي يصعب الوصول إليها في منطقة الرقبة وتحت الأنف. دقة تامة في كل محيط الوجه.

فعالية تامة مع كل تمريرة، حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام

فعالية تامة مع كل تمريرة، حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام

مصمَّمة لالتقاط الشعر الذي ينمو في اتجاهات مختلفة، ومزودة بشفرات NanoTech Dual Precision تدور بزاوية 360 درجة لزيادة التقاط الشعر بنسبة 25% في التمريرة الواحدة*، مع ما يصل إلى 8 ملايين حركة قص في الدقيقة لتحقيق فعالية تامة حتى مع اللحى التي لم تتم حلاقتها لمدة يوم واحد أو 3 أو 7 أيام.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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المراجعات

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إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بالسلسلة 3000 من Philips

  2. مقارنة بالطراز السابق

  3. مقارنة بالغلاف عديم الحبيبات

  4. مقارنة بالماء في الخرطوشة

  5. عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء