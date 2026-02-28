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XP9405/31
حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
آلة الحلاقة i9000 Prestige Ultra من Philips هي أكثر آلة حلاقة ابتكارًا لدينا مع نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الذي يقص الشعر من جذوره للحصول على حلاقة دقيقة طوال اليوم، حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها. تقدم تقنية SkinIQ Pro الآن 5 أوضاع للحلاقة للحصول على راحة قصوى للبشرة.
تقنية الرفع والقص بحركة ثلاثية
شفرات NanoTech Dual Precision
رأس مرن بدقة 360 درجة
التوجيه النشط للضغط والحركة
ضمان 7 سنوات*****
يعمل نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الحاصل على براءة الاختراع على رفع الشعر عن جذوره برفق لحلقه بدقة تصل إلى -0,08 مم على مستوى الجذور من دون إيذاء البشرة والحصول على نتائج حلاقة تدوم طوال اليوم.
رؤوس مدمجة مرنة بالكامل وأصغر حجمًا تناسب أنماط تمدد البشرة لتتكيف ديناميكيًا مع كل منحنيات الوجه لضمان ملامسة البشرة باستمرار بدقة أكبر بنسبة 20%** لالتقاط الشعيرات التي يصعب الوصول إليها في منطقة الرقبة وتحت الأنف. دقة تامة في كل محيط الوجه.
مصمَّمة لالتقاط الشعر الذي ينمو في اتجاهات مختلفة، ومزودة بشفرات NanoTech Dual Precision تدور بزاوية 360 درجة لزيادة التقاط الشعر بنسبة 25% في التمريرة الواحدة*، مع ما يصل إلى 8 ملايين حركة قص في الدقيقة لتحقيق فعالية تامة حتى مع اللحى التي لم تتم حلاقتها لمدة يوم واحد أو 3 أو 7 أيام.
الجوائز
المراجعات
مقارنة بالسلسلة 3000 من Philips
مقارنة بالطراز السابق
مقارنة بالغلاف عديم الحبيبات
مقارنة بالماء في الخرطوشة
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