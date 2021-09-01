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Xperion 6000

UV Pillar

X60UVPIX1
  • تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
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    Xperion 6000 UV Pillar

    X60UVPIX1

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    إن مصباحنا المتميّز، Philips Xperion 6000 UV Pillar، عبارة عن ضوء عمل متعدد الاستخدامات، مع مصادر ضوء قوية ومتعددة، وضوء أشعة فق بنفسجية، ودليل ترجيع اللون (CRI) مرتفع، وبطارية تدوم طويلاً. حدد مكان مصباحك في ثوانٍ معدودة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 UV Pillar

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    إن مصباحنا المتميّز، Philips Xperion 6000 UV Pillar، عبارة عن ضوء عمل متعدد الاستخدامات، مع مصادر ضوء قوية ومتعددة، وضوء أشعة فق بنفسجية، ودليل ترجيع اللون (CRI) مرتفع، وبطارية تدوم طويلاً. حدد مكان مصباحك في ثوانٍ معدودة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    إن مصباحنا المتميّز، Philips Xperion 6000 UV Pillar، عبارة عن ضوء عمل متعدد الاستخدامات، مع مصادر ضوء قوية ومتعددة، وضوء أشعة فق بنفسجية، ودليل ترجيع اللون (CRI) مرتفع، وبطارية تدوم طويلاً. حدد مكان مصباحك في ثوانٍ معدودة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 UV Pillar

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    إن مصباحنا المتميّز، Philips Xperion 6000 UV Pillar، عبارة عن ضوء عمل متعدد الاستخدامات، مع مصادر ضوء قوية ومتعددة، وضوء أشعة فق بنفسجية، ودليل ترجيع اللون (CRI) مرتفع، وبطارية تدوم طويلاً. حدد مكان مصباحك في ثوانٍ معدودة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". إكتشف كلّ المميزات

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      أداء إضاءة متقدم يدوم طويلًا

      • 500 لومن Boost ‏/ 250 لومن Eco
      • 180 لومن، ضوء كاشف + أشعة فوق بنفسجية
      • عمر البطارية: 4,5 س (وضع Eco:‏ 10 س)
      • CRI مرتفع وكاشف تسرب بأشعة UV
      ضوء LED متميّز مع إخراجات متعددة

      ضوء LED متميّز مع إخراجات متعددة

      يضيء ضوء LED المتميّز والمتناسق بموثوقية تامة، ويُعدّ مثاليًا للاستخدامات المتعددة. يساعدك في الرؤية بوضوح في الأماكن المظلمة، ويكشف بكل سهولة عن تغيّر الألوان والعناصر المتضررة. يتميّز Xperion 6000 UV Pillar من Philips بجودته العالية، وضوئه الموثوق به لكل أعمال الكشف والإصلاح.

      تمكّن من الكشف عن التسربات بفضل ضوء الأشعة فوق البنفسجية

      تمكّن من الكشف عن التسربات بفضل ضوء الأشعة فوق البنفسجية

      يأتي مصباح العمل المتميّز هذا مزوّدًا بضوء إضافي بالأشعة فوق البنفسجية لمساعدتك في الكشف عن التسربات. وجّه ضوء الأشعة فوق البنفسجية على أي مساحة لتحديد الأماكن حيث يجب إصلاح التسربات. يلبّي ضوء Xperion 6000 UV Pillar من Philips كل احتياجات الإضاءة الخاصة بك.

      اكشف عن الأغراض بألوانها الحقيقية (CRI95)

      اكشف عن الأغراض بألوانها الحقيقية (CRI95)

      كلما ارتفع دليل ترجيع اللون (CRI3)، كان من الأسهل الكشف عن هيكل السيارة بسرعة ودقة. يمكنك معاينة الطلاء أو التلميع أو التنظيف أو تحضير جزء محدد وكأنك تعمل في الخارج في يوم مشمس كليًا. تؤدّي المصابيح ذات دليل ترجيع اللون المنخفض إلى إظهار بعض الألوان بطريقة غير طبيعية. أما مصادر الضوء التي تتميّز بدليل CRI يبلغ 90 أو أكثر، فتسمح لك بالكشف عن اختلافات الألوان، مثل خدوش الطلاء، بسرعة وسهولة.

      وقت تشغيل طويل في أوضاع الإضاءة المختلفة

      وقت تشغيل طويل في أوضاع الإضاءة المختلفة

      تم تصميم Xperion 6000 UV Pillar من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. ما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتزوّده بطاقة تكفي لتشغيله طوال يوم عمل كامل: لغاية 10 ساعات في وضع Eco، و4,5 ساعات في وضع Boost، و12 ساعة عند استخدام شعاع الشعلة. يتم تشغيل Xperion 6000 UV Pillar من Philips ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 4,5 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.

      خطاف دوار وذكي مع مغناطيس وهيكل مريح

      خطاف دوار وذكي مع مغناطيس وهيكل مريح

      تم تصميم هذا المصباح لتلبية احتياجاتك بشكل خاص؛ فهو يتميّز بمقبض مريح مع طبقة مضادة للانزلاق، ما يسمح لك بإمساك مصباح العمل هذا بأمان تام. وإذا كنت بحاجة إلى كلتا يديك للعمل، فثبّت الضوء بأمان بفضل الخطاف القابل للسحب والتدوير بمقدار 360 درجة والمغناطيس القوي. يمكن العثور على زر الطاقة على الجهة الخلفية لضمان عدم توهّج الضوء مباشرة في عينيك عند تشغيله.

      اعثر على جهازك بسهولة تامة

      اعثر على جهازك بسهولة تامة

      لا تقلق بشأن فقدان جهازك بعد الآن، إذ يمكنك العثور عليه بسهولة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". استخدم جهاز التحكّم عن بُعد لتشغيل صفارة تنبيه مسموعة وضوء وامض لتحديد مكان جهازك. يساعدك الهيكل باللون الأخضر الليموني في رؤية الجهاز حتى في الأماكن المظلمة.

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP65/IK07)

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP65/IK07)

      تم تصميم Xperion 6000 UV Pillar من Philips ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. إنه مصمم ليدوم طويلاً، فنحن نعرف أنك قد تحتاج إلى مساعدة إضافية حتى لو كانت يداك ثابتتَين جدًا.

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى1

      حلول ذكية لشحن جهازك

      حلول ذكية لشحن جهازك

      للحفاظ على مصباح العمل في متناول يديك وجاهزًا للاستخدام، استخدم قاعدة الإرساء من Philips. عند وضعها على طاولة، تمكّنك من شحن المصباح لاسلكيًا2. اعرف المزيد: Philips.com/Xperion-6000

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        CRI مرتفع وكاشف تسرب بأشعة UV
        المنافع المتوقعة
        تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        خطاف قابل للتدوير، مغناطيس قوي
        الخطاف
        قابل للتدوير بمقدار 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        2 مغناطيس
        المواد واللمسات النهائية
        ABS قوي + مطاط طري
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        النطاق
        Xperion 6000
        التقنية
        COB LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        نعم
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP65
        مقاومة ضد
        الدهون والزيت ومحاليل ورش العمل

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        100  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        إخراج الضوء (المؤشر)
        180 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        250 لومن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        15 درجة
        إخراج الضوء (وضع boost)
        500 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        قدرة البطارية
        4400  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        حتى 4,5 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 10 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم
        نوع المقبس
        مقبس للاتحاد الأوروبي
        نوع سلك الشحن
        USB النوع C
        فترة شحن البطارية
        لغاية 4.5 ساعات
        القدرة الكهربائية بالواط
        5 واط
        فترة تشغيل البطارية (المؤشر)
        حتى 12 ساعة

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        X60UVPIX1
        رمز الطلب
        01471931

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018014719
        EAN3
        8719018014726

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        5.2  سم
        الارتفاع
        23  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        432  غ
        طول السلك
        كبل USB بطول 100 سم، محول 5 فولت 1 أمبير

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        25  سم
        العرض
        17  سم
        الارتفاع
        18  سم

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          • 1 يمكن الحصول عليه على صفحة Philips على ويب للضمان الممدّد
          • 2 متوافق مع Xperion 6000 UV Pillar، وPillar، وSlim، وPocket
          • 3 CRI = دليل ترجيع اللون. كلما ارتفع دليل ترجيع اللون، كانت الألوان أقرب من الألوان الحقيقية، أي كما تراها بدون الضوء الاصطناعي.

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