تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
إن مصباحنا المتميّز، Philips Xperion 6000 UV Pillar، عبارة عن ضوء عمل متعدد الاستخدامات، مع مصادر ضوء قوية ومتعددة، وضوء أشعة فق بنفسجية، ودليل ترجيع اللون (CRI) مرتفع، وبطارية تدوم طويلاً. حدد مكان مصباحك في ثوانٍ معدودة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
إن مصباحنا المتميّز، Philips Xperion 6000 UV Pillar، عبارة عن ضوء عمل متعدد الاستخدامات، مع مصادر ضوء قوية ومتعددة، وضوء أشعة فق بنفسجية، ودليل ترجيع اللون (CRI) مرتفع، وبطارية تدوم طويلاً. حدد مكان مصباحك في ثوانٍ معدودة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
إن مصباحنا المتميّز، Philips Xperion 6000 UV Pillar، عبارة عن ضوء عمل متعدد الاستخدامات، مع مصادر ضوء قوية ومتعددة، وضوء أشعة فق بنفسجية، ودليل ترجيع اللون (CRI) مرتفع، وبطارية تدوم طويلاً. حدد مكان مصباحك في ثوانٍ معدودة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
إن مصباحنا المتميّز، Philips Xperion 6000 UV Pillar، عبارة عن ضوء عمل متعدد الاستخدامات، مع مصادر ضوء قوية ومتعددة، وضوء أشعة فق بنفسجية، ودليل ترجيع اللون (CRI) مرتفع، وبطارية تدوم طويلاً. حدد مكان مصباحك في ثوانٍ معدودة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". إكتشف كلّ المميزات
يضيء ضوء LED المتميّز والمتناسق بموثوقية تامة، ويُعدّ مثاليًا للاستخدامات المتعددة. يساعدك في الرؤية بوضوح في الأماكن المظلمة، ويكشف بكل سهولة عن تغيّر الألوان والعناصر المتضررة. يتميّز Xperion 6000 UV Pillar من Philips بجودته العالية، وضوئه الموثوق به لكل أعمال الكشف والإصلاح.
يأتي مصباح العمل المتميّز هذا مزوّدًا بضوء إضافي بالأشعة فوق البنفسجية لمساعدتك في الكشف عن التسربات. وجّه ضوء الأشعة فوق البنفسجية على أي مساحة لتحديد الأماكن حيث يجب إصلاح التسربات. يلبّي ضوء Xperion 6000 UV Pillar من Philips كل احتياجات الإضاءة الخاصة بك.
كلما ارتفع دليل ترجيع اللون (CRI3)، كان من الأسهل الكشف عن هيكل السيارة بسرعة ودقة. يمكنك معاينة الطلاء أو التلميع أو التنظيف أو تحضير جزء محدد وكأنك تعمل في الخارج في يوم مشمس كليًا. تؤدّي المصابيح ذات دليل ترجيع اللون المنخفض إلى إظهار بعض الألوان بطريقة غير طبيعية. أما مصادر الضوء التي تتميّز بدليل CRI يبلغ 90 أو أكثر، فتسمح لك بالكشف عن اختلافات الألوان، مثل خدوش الطلاء، بسرعة وسهولة.
تم تصميم Xperion 6000 UV Pillar من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. ما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتزوّده بطاقة تكفي لتشغيله طوال يوم عمل كامل: لغاية 10 ساعات في وضع Eco، و4,5 ساعات في وضع Boost، و12 ساعة عند استخدام شعاع الشعلة. يتم تشغيل Xperion 6000 UV Pillar من Philips ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 4,5 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.
تم تصميم هذا المصباح لتلبية احتياجاتك بشكل خاص؛ فهو يتميّز بمقبض مريح مع طبقة مضادة للانزلاق، ما يسمح لك بإمساك مصباح العمل هذا بأمان تام. وإذا كنت بحاجة إلى كلتا يديك للعمل، فثبّت الضوء بأمان بفضل الخطاف القابل للسحب والتدوير بمقدار 360 درجة والمغناطيس القوي. يمكن العثور على زر الطاقة على الجهة الخلفية لضمان عدم توهّج الضوء مباشرة في عينيك عند تشغيله.
لا تقلق بشأن فقدان جهازك بعد الآن، إذ يمكنك العثور عليه بسهولة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". استخدم جهاز التحكّم عن بُعد لتشغيل صفارة تنبيه مسموعة وضوء وامض لتحديد مكان جهازك. يساعدك الهيكل باللون الأخضر الليموني في رؤية الجهاز حتى في الأماكن المظلمة.
تم تصميم Xperion 6000 UV Pillar من Philips ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. إنه مصمم ليدوم طويلاً، فنحن نعرف أنك قد تحتاج إلى مساعدة إضافية حتى لو كانت يداك ثابتتَين جدًا.
استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى1
للحفاظ على مصباح العمل في متناول يديك وجاهزًا للاستخدام، استخدم قاعدة الإرساء من Philips. عند وضعها على طاولة، تمكّنك من شحن المصباح لاسلكيًا2. اعرف المزيد: Philips.com/Xperion-6000
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
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