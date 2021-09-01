اكشف عن الأغراض بألوانها الحقيقية (CRI95)

كلما ارتفع دليل ترجيع اللون (CRI3)، كان من الأسهل الكشف عن هيكل السيارة بسرعة ودقة. يمكنك معاينة الطلاء أو التلميع أو التنظيف أو تحضير جزء محدد وكأنك تعمل في الخارج في يوم مشمس كليًا. تؤدّي المصابيح ذات دليل ترجيع اللون المنخفض إلى إظهار بعض الألوان بطريقة غير طبيعية. أما مصادر الضوء التي تتميّز بدليل CRI يبلغ 90 أو أكثر، فتسمح لك بالكشف عن اختلافات الألوان، مثل خدوش الطلاء، بسرعة وسهولة.