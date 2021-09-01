تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز Philips Xperion 6000 Pocket الصغير والقوي بأنه مثالي للمساحات الضيّقة، مع ضوء كاشف على شكل خرطوم بطول مرن جدًا بطول 25 سم وبقوة 100 لومن. يتوفر أيضًا ضوء الشعاع العريض بقوة 150 لومن في وضع Eco وقوة 300 لومن في وضع Boost. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز Philips Xperion 6000 Pocket الصغير والقوي بأنه مثالي للمساحات الضيّقة، مع ضوء كاشف على شكل خرطوم بطول مرن جدًا بطول 25 سم وبقوة 100 لومن. يتوفر أيضًا ضوء الشعاع العريض بقوة 150 لومن في وضع Eco وقوة 300 لومن في وضع Boost. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز Philips Xperion 6000 Pocket الصغير والقوي بأنه مثالي للمساحات الضيّقة، مع ضوء كاشف على شكل خرطوم بطول مرن جدًا بطول 25 سم وبقوة 100 لومن. يتوفر أيضًا ضوء الشعاع العريض بقوة 150 لومن في وضع Eco وقوة 300 لومن في وضع Boost. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز Philips Xperion 6000 Pocket الصغير والقوي بأنه مثالي للمساحات الضيّقة، مع ضوء كاشف على شكل خرطوم بطول مرن جدًا بطول 25 سم وبقوة 100 لومن. يتوفر أيضًا ضوء الشعاع العريض بقوة 150 لومن في وضع Eco وقوة 300 لومن في وضع Boost. إكتشف كلّ المميزات
يقدّم Xperion 6000 Pocket القوي مصابيح LED ساطعة ومتناسقة. يتميّز الشعاع الأساسي بوضع الضوء الثنائي الذي يبلغ 150 لومن في وضع Eco و300 لومن في وضع Boost. كذلك، تأتي هذه الشعلة المفيدة التي تتسع في الجَيب مزوّدة بضوء كاشف على شكل خرطوم مرن جدًا بقوة 100 لومن، ما يُعدّ مثاليًا لتخطي العوائق.
تم تصميم Xperion 6000 Pocket من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. ما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتزوّده بطاقة تكفي لتشغيله طوال يوم عمل كامل: لغاية 7 ساعات في وضع Eco، و3,5 ساعات في وضع Boost، و10 ساعات عند استخدام شعاع الشعلة. يتم تشغيل Xperion 6000 Pocket من Philips ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 3,5 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.
يأتي Xperion 6000 Pocket من Philips مزوّدًا بضوء كاشف قوي على شكل خرطوم وبطول 25 سم لإضاءة أي زاوية. إن التصميم الضيّق والصغير مريح جدًا لمساعدتك في العمل ضمن أماكن صغيرة وضيّقة. ضَع Xperion 6000 Pocket من Philips في جَيبك واستخدمه لاحتياجاتك المختلفة.
تم تصميم هذا المصباح لتلبية احتياجاتك بشكل خاص؛ فهو يتميّز بمقبض مريح مع طبقة مضادة للانزلاق، ما يسمح لك بإمساك مصباح العمل هذا بأمان تام. وإذا كنت بحاجة إلى كلتا يديك للعمل، فثبّت الضوء بأمان بفضل الخطاف القابل للسحب والتدوير بمقدار 360 درجة والمغناطيس القوي. يمكن العثور على زر الطاقة على الجهة الخلفية لضمان عدم توهّج الضوء مباشرة في عينيك عند تشغيله.
تم تصميم Xperion 6000 Pocket من Philips ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. إنه مصمم ليدوم طويلاً، فنحن نعرف أنك قد تحتاج إلى مساعدة إضافية حتى لو كانت يداك ثابتتَين جدًا.
استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى1
للحفاظ على مصباح العمل في متناول يديك وجاهزًا للاستخدام، استخدم قاعدة الإرساء من Philips. عند وضعها على طاولة، تمكّنك من شحن المصباح لاسلكيًا.2 اعرف المزيد: Philips.com/Xperion-6000
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
You are about to visit a Philips global content pageContinue
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.