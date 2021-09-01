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Xperion 6000

Pocket

X60POCKX1
  • تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
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    Xperion 6000 Pocket

    X60POCKX1

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز Philips Xperion 6000 Pocket الصغير والقوي بأنه مثالي للمساحات الضيّقة، مع ضوء كاشف على شكل خرطوم بطول مرن جدًا بطول 25 سم وبقوة 100 لومن. يتوفر أيضًا ضوء الشعاع العريض بقوة 150 لومن في وضع Eco وقوة 300 لومن في وضع Boost. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 Pocket

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز Philips Xperion 6000 Pocket الصغير والقوي بأنه مثالي للمساحات الضيّقة، مع ضوء كاشف على شكل خرطوم بطول مرن جدًا بطول 25 سم وبقوة 100 لومن. يتوفر أيضًا ضوء الشعاع العريض بقوة 150 لومن في وضع Eco وقوة 300 لومن في وضع Boost. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز Philips Xperion 6000 Pocket الصغير والقوي بأنه مثالي للمساحات الضيّقة، مع ضوء كاشف على شكل خرطوم بطول مرن جدًا بطول 25 سم وبقوة 100 لومن. يتوفر أيضًا ضوء الشعاع العريض بقوة 150 لومن في وضع Eco وقوة 300 لومن في وضع Boost. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 Pocket

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز Philips Xperion 6000 Pocket الصغير والقوي بأنه مثالي للمساحات الضيّقة، مع ضوء كاشف على شكل خرطوم بطول مرن جدًا بطول 25 سم وبقوة 100 لومن. يتوفر أيضًا ضوء الشعاع العريض بقوة 150 لومن في وضع Eco وقوة 300 لومن في وضع Boost. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء إضاءة متقدم يدوم طويلًا

      • 300 لومن Boost ‏/ 150 لومن Eco
      • 100 لومن، ضوء كاشف
      • عمر البطارية: 3,5 س (وضع Eco:‏ 7 س)
      • صغير ومرن
      ضوء LED متميّز مع إخراجات متعددة

      ضوء LED متميّز مع إخراجات متعددة

      يقدّم Xperion 6000 Pocket القوي مصابيح LED ساطعة ومتناسقة. يتميّز الشعاع الأساسي بوضع الضوء الثنائي الذي يبلغ 150 لومن في وضع Eco و300 لومن في وضع Boost. كذلك، تأتي هذه الشعلة المفيدة التي تتسع في الجَيب مزوّدة بضوء كاشف على شكل خرطوم مرن جدًا بقوة 100 لومن، ما يُعدّ مثاليًا لتخطي العوائق.

      وقت تشغيل طويل في أوضاع الإضاءة المختلفة

      وقت تشغيل طويل في أوضاع الإضاءة المختلفة

      تم تصميم Xperion 6000 Pocket من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. ما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتزوّده بطاقة تكفي لتشغيله طوال يوم عمل كامل: لغاية 7 ساعات في وضع Eco، و3,5 ساعات في وضع Boost، و10 ساعات عند استخدام شعاع الشعلة. يتم تشغيل Xperion 6000 Pocket من Philips ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 3,5 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.

      ضوء دقيق مع ضوء كاشف مرن على شكل خرطوم

      ضوء دقيق مع ضوء كاشف مرن على شكل خرطوم

      يأتي Xperion 6000 Pocket من Philips مزوّدًا بضوء كاشف قوي على شكل خرطوم وبطول 25 سم لإضاءة أي زاوية. إن التصميم الضيّق والصغير مريح جدًا لمساعدتك في العمل ضمن أماكن صغيرة وضيّقة. ضَع Xperion 6000 Pocket من Philips في جَيبك واستخدمه لاحتياجاتك المختلفة.

      خطاف دوار وذكي مع مغناطيس وهيكل مريح

      خطاف دوار وذكي مع مغناطيس وهيكل مريح

      تم تصميم هذا المصباح لتلبية احتياجاتك بشكل خاص؛ فهو يتميّز بمقبض مريح مع طبقة مضادة للانزلاق، ما يسمح لك بإمساك مصباح العمل هذا بأمان تام. وإذا كنت بحاجة إلى كلتا يديك للعمل، فثبّت الضوء بأمان بفضل الخطاف القابل للسحب والتدوير بمقدار 360 درجة والمغناطيس القوي. يمكن العثور على زر الطاقة على الجهة الخلفية لضمان عدم توهّج الضوء مباشرة في عينيك عند تشغيله.

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP65/IK07)

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP65/IK07)

      تم تصميم Xperion 6000 Pocket من Philips ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. إنه مصمم ليدوم طويلاً، فنحن نعرف أنك قد تحتاج إلى مساعدة إضافية حتى لو كانت يداك ثابتتَين جدًا.

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى1

      حلول ذكية لشحن جهازك

      حلول ذكية لشحن جهازك

      للحفاظ على مصباح العمل في متناول يديك وجاهزًا للاستخدام، استخدم قاعدة الإرساء من Philips. عند وضعها على طاولة، تمكّنك من شحن المصباح لاسلكيًا.2 اعرف المزيد: Philips.com/Xperion-6000

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        صغير ومرن
        المنافع المتوقعة
        تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        خطاف قابل للتدوير، مغناطيس قوي
        الخطاف
        قابل للتدوير بمقدار 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        1 مغناطيس
        المواد واللمسات النهائية
        ABS قوي + مطاط طري
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        النطاق
        Xperion 6000
        التقنية
        COB LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP65
        مقاومة ضد
        الدهون والزيت ومحاليل ورش العمل

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        110  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        60  درجة
        إخراج الضوء (المؤشر)
        100 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        150 لومن
        إخراج الضوء (وضع boost)
        300 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        قدرة البطارية
        2000  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        حتى 3.5 ساعة
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 7 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم
        نوع المقبس
        مقبس للاتحاد الأوروبي
        نوع سلك الشحن
        USB النوع C
        فترة شحن البطارية
        حتى 3.5 ساعة
        القدرة الكهربائية بالواط
        3 واط
        فترة تشغيل البطارية (المؤشر)
        حتى 10 ساعات

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        X60POCKX1
        رمز الطلب
        01465831

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018014658
        EAN3
        8719018014665

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        6.5  سم
        الارتفاع
        15  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        324  غ
        طول السلك
        كبل USB بطول 100 سم، محول 5 فولت 1 أمبير

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        21.5  سم
        العرض
        17  سم
        الارتفاع
        17  سم

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