تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
تم تصميم Philips Xperion 6000 Line مع شعاع واسع يبلغ 110 درجات بقوة 150 لومن في وضع Eco، و300 لومن في وضع Boost، وهو مثالي لإضاءة الأماكن الأكبر حجمًا. يأتي المصباح مزوّدًا بشعاع شعلة يبلغ 120 لومن لتوجيه الضوء في المكان الذي تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
تم تصميم Philips Xperion 6000 Line مع شعاع واسع يبلغ 110 درجات بقوة 150 لومن في وضع Eco، و300 لومن في وضع Boost، وهو مثالي لإضاءة الأماكن الأكبر حجمًا. يأتي المصباح مزوّدًا بشعاع شعلة يبلغ 120 لومن لتوجيه الضوء في المكان الذي تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
تم تصميم Philips Xperion 6000 Line مع شعاع واسع يبلغ 110 درجات بقوة 150 لومن في وضع Eco، و300 لومن في وضع Boost، وهو مثالي لإضاءة الأماكن الأكبر حجمًا. يأتي المصباح مزوّدًا بشعاع شعلة يبلغ 120 لومن لتوجيه الضوء في المكان الذي تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
تم تصميم Philips Xperion 6000 Line مع شعاع واسع يبلغ 110 درجات بقوة 150 لومن في وضع Eco، و300 لومن في وضع Boost، وهو مثالي لإضاءة الأماكن الأكبر حجمًا. يأتي المصباح مزوّدًا بشعاع شعلة يبلغ 120 لومن لتوجيه الضوء في المكان الذي تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات
ينتج Xperion 6000 Line من Philips ضوء LED ساطعًا وطبيعيًا وأبيض لزيادة الراحة البصرية إلى أقصى حد، وتقليل إجهاد العينَين، بهدف العمل بدون تعب. يقدّم الشعاع الرئيسي في Xperion 6000 Line من Philips مستويَين من الإخراج: 150 لومن في وضع Eco مع فترة أطول لاستخدام البطارية، و300 لومن في وضع Boost. تسمح لك هذه المرونة باختيار مستوى السطوع المناسب للعمل الذي تقوم به.
تم تصميم Xperion 6000 Line من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. ما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتزوّده بطاقة تكفي لتشغيله طوال يوم عمل كامل: لغاية 8 ساعات في وضع Eco، و4,5 ساعات في وضع Boost، و9 ساعات عند استخدام شعاع الشعلة. يتم تشغيل Xperion 6000 Line ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 3.5 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.
يتميّز Xperion 6000 Line من Philips بوحدة إضاءة مع زاوية شعاع تبلغ 110 درجات، لضمان إضاءة مساحة العمل بشكل أوسع.
تم تصميم هذا المصباح لتلبية احتياجاتك بشكل خاص؛ فهو يتميّز بمقبض مريح مع طبقة مضادة للانزلاق، ما يسمح لك بإمساك مصباح العمل هذا بأمان تام. وإذا كنت بحاجة إلى كلتا يديك للعمل، فثبّت الضوء بأمان بفضل الخطاف القابل للسحب والتدوير بمقدار 360 درجة والمغناطيس القوي. يمكن العثور على زر الطاقة على الجهة الخلفية لضمان عدم توهّج الضوء مباشرة في عينيك عند تشغيله.
تم تصميم Xperion 6000 Line من Philips ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. إنه مصمم ليدوم طويلاً، فنحن نعرف أنك قد تحتاج إلى مساعدة إضافية حتى لو كانت يداك ثابتتَين جدًا.
استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى1
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
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