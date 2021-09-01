وقت تشغيل طويل في أوضاع الإضاءة المختلفة

تم تصميم Xperion 6000 Line من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. ما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتزوّده بطاقة تكفي لتشغيله طوال يوم عمل كامل: لغاية 8 ساعات في وضع Eco، و4,5 ساعات في وضع Boost، و9 ساعات عند استخدام شعاع الشعلة. يتم تشغيل Xperion 6000 Line ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 3.5 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.