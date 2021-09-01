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Xperion 6000

Line

X60LINEX1
  • تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
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    Xperion 6000 Line

    X60LINEX1

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    تم تصميم Philips Xperion 6000 Line مع شعاع واسع يبلغ 110 درجات بقوة 150 لومن في وضع Eco، و300 لومن في وضع Boost، وهو مثالي لإضاءة الأماكن الأكبر حجمًا. يأتي المصباح مزوّدًا بشعاع شعلة يبلغ 120 لومن لتوجيه الضوء في المكان الذي تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 Line

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    تم تصميم Philips Xperion 6000 Line مع شعاع واسع يبلغ 110 درجات بقوة 150 لومن في وضع Eco، و300 لومن في وضع Boost، وهو مثالي لإضاءة الأماكن الأكبر حجمًا. يأتي المصباح مزوّدًا بشعاع شعلة يبلغ 120 لومن لتوجيه الضوء في المكان الذي تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    تم تصميم Philips Xperion 6000 Line مع شعاع واسع يبلغ 110 درجات بقوة 150 لومن في وضع Eco، و300 لومن في وضع Boost، وهو مثالي لإضاءة الأماكن الأكبر حجمًا. يأتي المصباح مزوّدًا بشعاع شعلة يبلغ 120 لومن لتوجيه الضوء في المكان الذي تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 Line

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    تم تصميم Philips Xperion 6000 Line مع شعاع واسع يبلغ 110 درجات بقوة 150 لومن في وضع Eco، و300 لومن في وضع Boost، وهو مثالي لإضاءة الأماكن الأكبر حجمًا. يأتي المصباح مزوّدًا بشعاع شعلة يبلغ 120 لومن لتوجيه الضوء في المكان الذي تحتاج إليه. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء إضاءة متقدم يدوم طويلًا

      • 300 لومن Boost ‏/ 150 لومن Eco
      • 120 لومن، ضوء كاشف
      • عمر البطارية: 4,5 س (وضع Eco:‏ 8 س)
      • متين مع شعاع ضوء واسع
      ضوء LED متميّز مع إخراجات متعددة

      ضوء LED متميّز مع إخراجات متعددة

      ينتج Xperion 6000 Line من Philips ضوء LED ساطعًا وطبيعيًا وأبيض لزيادة الراحة البصرية إلى أقصى حد، وتقليل إجهاد العينَين، بهدف العمل بدون تعب. يقدّم الشعاع الرئيسي في Xperion 6000 Line من Philips مستويَين من الإخراج: 150 لومن في وضع Eco مع فترة أطول لاستخدام البطارية، و300 لومن في وضع Boost. تسمح لك هذه المرونة باختيار مستوى السطوع المناسب للعمل الذي تقوم به.

      وقت تشغيل طويل في أوضاع الإضاءة المختلفة

      وقت تشغيل طويل في أوضاع الإضاءة المختلفة

      تم تصميم Xperion 6000 Line من Philips ليكون جاهزًا دائمًا للعمل. ما عليك سوى أن تشحنه مرة واحدة لتزوّده بطاقة تكفي لتشغيله طوال يوم عمل كامل: لغاية 8 ساعات في وضع Eco، و4,5 ساعات في وضع Boost، و9 ساعات عند استخدام شعاع الشعلة. يتم تشغيل Xperion 6000 Line ببطارية ليثيوم أيون فعالة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 3.5 ساعات عبر USB-C لضمان الاستفادة إلى أقصى حد من ضوء LED الساطع الذي يتميّز به.

      ضوء دقيق مع زاوية شعاع عريضة

      ضوء دقيق مع زاوية شعاع عريضة

      يتميّز Xperion 6000 Line من Philips بوحدة إضاءة مع زاوية شعاع تبلغ 110 درجات، لضمان إضاءة مساحة العمل بشكل أوسع.

      خطاف دوار وذكي مع مغناطيس وهيكل مريح

      خطاف دوار وذكي مع مغناطيس وهيكل مريح

      تم تصميم هذا المصباح لتلبية احتياجاتك بشكل خاص؛ فهو يتميّز بمقبض مريح مع طبقة مضادة للانزلاق، ما يسمح لك بإمساك مصباح العمل هذا بأمان تام. وإذا كنت بحاجة إلى كلتا يديك للعمل، فثبّت الضوء بأمان بفضل الخطاف القابل للسحب والتدوير بمقدار 360 درجة والمغناطيس القوي. يمكن العثور على زر الطاقة على الجهة الخلفية لضمان عدم توهّج الضوء مباشرة في عينيك عند تشغيله.

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP65/IK07)

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP65/IK07)

      تم تصميم Xperion 6000 Line من Philips ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. إنه مصمم ليدوم طويلاً، فنحن نعرف أنك قد تحتاج إلى مساعدة إضافية حتى لو كانت يداك ثابتتَين جدًا.

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى1

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        متين مع شعاع ضوء واسع
        المنافع المتوقعة
        تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        خطاف قابل للتدوير، مغناطيس قوي
        الخطاف
        قابل للتدوير بمقدار 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        1 مغناطيس
        المواد واللمسات النهائية
        ABS قوي
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        النطاق
        Xperion 6000
        التقنية
        SMD LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP65
        مقاومة ضد
        الدهون والزيت ومحاليل ورش العمل

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        110  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        40  درجة
        إخراج الضوء (المؤشر)
        120 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        150 لومن
        إخراج الضوء (وضع boost)
        300 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        قدرة البطارية
        2200  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        حتى 4,5 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        لغاية 8 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم
        نوع المقبس
        مقبس للاتحاد الأوروبي (غير مضمّن للمملكة المتحدة)
        نوع سلك الشحن
        USB النوع C
        فترة شحن البطارية
        حتى 3.5 ساعة
        القدرة الكهربائية بالواط
        3 واط
        فترة تشغيل البطارية (المؤشر)
        لغاية 9 ساعات

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        X60LINEX1
        رمز الطلب
        01473331

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018014733
        EAN3
        8719018014740

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        5  سم
        الارتفاع
        31  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        382  غ
        طول السلك
        كبل USB بطول 100 سم، محول 5 فولت 1 أمبير

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        33  سم
        العرض
        23.5  سم
        الارتفاع
        12.5  سم

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