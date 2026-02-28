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1000 seriesسماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT1215WT/97

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
حمراء
حمراء

جاهزة للاستخدام على الدوام

هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة.

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جاهزة للاستخدام على الدوام

  • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل

  • Bluetooth®‎

ملاءمة مريحة ومُحكمة

يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.

أزرار سماعة الرأس للتحكّم بالموسيقى والمكالمات

يسهّل الزر الموجود على كل سماعة التحكّم بتجربة الاستماع. يمكنك تعديل مستوى الصوت وتخطّي الأغاني أو إيقافها، وتلقّي المكالمات أو رفضها والمزيد غير ذلك. ويحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت عند تلقي المكالمات.

قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك بسهولة

قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمس الهاتف. اطلب من Siri أو Google Assistant تشغيل بعض الموسيقى أو مراسلة صديق أو الاتصال به أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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