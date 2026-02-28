قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك بسهولة

قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمس الهاتف. اطلب من Siri أو Google Assistant تشغيل بعض الموسيقى أو مراسلة صديق أو الاتصال به أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.