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TAMS80Y/00
The Tube
تصميم جريء. ألوان بطابع كلاسيكي. أداء عصري قوي. يعيد The Tube إحياء أيقونة من ثمانينيات القرن العشرين بصوت ستيريو أغنى وأوسع واتصال سلس. من جلسات الموسيقى المنزلية إلى حفلات الشوارع، ارفع مستوى الصوت ودع الموسيقى تملأ الأجواء.
صوت مذهل مع شكل كلاسيكي
قدرة صوتية قصوى تبلغ 280 واط (140 واط RMS)
وقت تشغيل يصل لغاية 24 ساعة
مقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66
يضم The Tube، خلف تصميمه الشهير، نظام ستيريو ثنائي الاتجاه يقدم قدرة صوتية قصوى تبلغ 280 واط (140 واط RMS) مع نطاق صوتي أوسع وتجربة استماع أكثر انغماسًا. وعند انتقال الحفلة إلى الأماكن الخارجية، يمكنك تفعيل تقنية Moving Sound لتعزيز قوة الجهير والحفاظ على وضوح الصوت في الهواء الطلق.
تعمل المشغلات المزدوجة بحجم 5,25 بوصات، إلى جانب التويترات المخصصة ونظام التقاطع النشط، بتناغم لفصل الترددات العالية والمنخفضة بدقة. ويعزز المشعان السلبيان المزدوجان عمق الجهير. والنتيجة؟ صوت ستيريو غني بعمق قوي وتفاصيل نقية وواضحة.
يوفر Bluetooth®️ 6.0 بثًا مستقرًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت ويتيح توصيل The Tube بجهازين في الوقت عينه. يمكنك أيضًا توصيل جهاز خارجي عبر منفذ USB-C والاستماع إلى الموسيقى بهذه الطريقة.
المراجعات
تُعد علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.. تُعد علامة كلمة Auracast™ وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc..
يعني تصنيف IP67 أن مشغل مكبر الصوت مقاوم للغبار تمامًا ويمكن غمره في المياه لمدة تصل إلى 30 دقيقة على عمق يصل إلى متر واحد.