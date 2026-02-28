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تم إيقافه

سماعات رأس لاسلكية

TAKH402PK/00

متوفر في

أزرق
أزرق
زهري
زهري

المع كالنجم

اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة.

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المع كالنجم

  • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق

  • مثبتة على الأذن

  • بطانات أذن ناعمة

عصبة رأس مرنة قابلة للضبط. يمكنك ليّها وطيّها

يمكن ضبط عصبة الرأس المتينة والمرنة بسهولة وهي صلبة بما يكفي لتتحمل صدمة رميها في حقيبة الظهر أو سقوطها على الأرض. ويمكن حتى ليّها بقوة من دون أن تنكسر. فمهما فعل الأطفال بسماعاتهم، ستبقى سليمة وقطعة واحدة.

مشغلات صوتية حجم 32 مم. صوت نقي

بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.

إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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