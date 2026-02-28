راحة فائقة، صوت رائع

استخدم هذه السماعات اللاسلكية التي توضع على الأذن واستمتع براحة حقيقية أثناء الاستماع. ستحصل على صوت غني مع جهير قوي، وما يصل إلى 55 ساعة من التشغيل. سماعات رأس لمن يحتاج إلى مزيد من الجهير في إيقاعاته من دون أي حجم زائد.